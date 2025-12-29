中共環台軍演突襲 美女議員：藍白別軟弱 快審國防預算

新竹市議員廖子齊認為，民主台灣的存在就是對獨裁中國的挑釁。（資料照）

中共今天宣布發動環台軍演，國防部提到，中共的軍演區域甚至已進到台灣的12海浬領海範圍。新竹市議員廖子齊發文指出，近期台灣有如何「挑釁」中國了嗎？看到有些人在網路帶風向說是賴總統最近上電視專訪，提到中國目前沒有實力執行跨海登陸侵略，另有些人說是因為美國提供111億美元的軍購讓中國不開心，也有人認為這是中國同時在向美日秀肌肉。但民主台灣的存在，就是對獨裁中國的挑釁，籲藍白立委趕緊審國防預算，不要再幫中共擋軍購案了。

她說，面對外國破壞和平的舉動，任何一個正常的民主政體都會是執政在野團結一致對外，甚至很多時候在野黨還會批評執政黨對外敵太過軟弱，只有台灣非常特別。第一大在野黨國民黨黨主席鄭麗文不但不敢譴責中國，第一時間竟然回頭怪賴總統挑釁，然後在立法院繼續擋軍購案審查。第二大在野黨民眾黨雖然有譴責中國破壞和平，但在立法院裡繼續用奇怪的理由擋軍購。

她認為，如果藍白立委想要實質審查軍購案內容合不合理，應該是趕快讓軍購案進入程序，排進委員會實質審查，質詢國防部長相關內容，且台灣的民意半數以上民眾是支持台灣增加軍購，強化自我防衛實力。選民會記得，誰面對外敵時軟弱，誰在幫著敵人檢討自己人，誰又在削弱台灣自我防衛的決心和能力。請藍白兩黨不要再幫中共擋軍購案，要審查就到立法院審。

