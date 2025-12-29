北檢不起訴謝寒冰 曹興誠斥：助長親共賣台者氣焰

前聯電董事長曹興誠。（資料照）

全台大罷免期間，名嘴謝寒冰今年2月公布前聯電董事長曹興誠與中國女子一系列露骨照，被控涉嫌違反個資法、不實性影像等罪。北檢29日以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由，對謝寒冰予以不起訴處分。曹興誠今日強調，台北地檢署認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異！聽說謝寒冰獲得不起訴處分，「我深覺遺憾」，本人將持續追訴，以懲不法。

曹興誠發文表示，謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。謝寒冰偽造最惡劣的一張，是顯示本人赤身露體吸著菸的照片。

曹興誠指出，本人長期患有慢性氣管炎，40年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著菸？這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？

曹興誠提及，謝寒冰公布照片中的中國女子，他確實認識，時約2015年。她當時在廣州做一些文物小生意，因為自己是知名文物收藏家，所以她為生意，刻意在香港與我接近。我們交往一陣子，後因理念不合而分手。

曹興誠進一步說，這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊他的聲譽和大罷免。其違反選罷法的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰。

曹興誠更說，「謝寒冰指責我有婚外情。2015年我還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民，也非台灣公務人員，我有無婚外情干他何事？」新加坡是文明社會，尊重性自主權。婚外情被視為私事而非國事，因此並無任何法律責任。反倒是公開別人出軌行為或隱私，將觸犯「防止騷擾法」與「刑事誹謗罪」而遭到刑事處罰和民事賠償。

曹興誠舉例，普林斯頓大學教授余英時曾指出，「毛澤東在1949年所建立的政權，徹頭徹尾是一個現代化的地痞流氓政權」。毛澤東在1927年也曾說，「流氓地痞不僅是革命的先鋒，而且是革命的英雄」。中共國安局和謝寒冰，侵犯他人隱私，意圖醜化、打擊反共人士，基本上完全符合「流氓地痞」的定義。本人將持續追訴，以懲不法。

曹興誠痛批，這個事件中最惡劣的是徐巧芯。她看到新聞後，第一時間跳出來說我是「下半身通匪」。一句話把所有中國婦女侮辱為「匪」，間接也侮辱了台灣所有中配和他們的家庭。若說心眼之髒、口舌之毒，很少人能超過徐巧芯。這樣的潑婦我們罷不掉，還要花納稅錢供養她，真是毫無天理。

