大清洗連「福建幫」都拔！官員剖析軍演4原因：共軍高層僅6人倖免

中國領導人習近平（前左2）日前於北京主持晉升上將儀式，後排左為新任東部戰區司令員楊志斌。（美聯社）

針對中共解放軍東部戰區今以「正義使命-2025」為名，國安官員歸納有4個原因，包括拿台灣當藉口轉移尋釁日本的焦點、在「川習會」前找到戰略缺口進行全島鏈極限壓迫、測試美方對印太穩定的決心，以及共軍內部的大清洗，中共解放軍高層尚未被調查的大概只剩6個人，清洗名單規模驚人，各戰區司令、政治委員等多半被調查或免職，換上來的人也不是習的親信，也很可能是背景因素之一。

國安官員認為，11月以來中國在區域間及近日在台海的作為有四個原因，第一，拿台灣當藉口轉移焦點，11月中旬以來對日本尋釁，日本確實如我方先前預判，不願做太多態度上的改變，以12月13日中國「國家公祭日」為節點，中國找不到新的台階下，轉向遷怒台灣、再拿台灣當主題來轉移焦點。

第二是在「川習會」前嘗試找到「戰略缺口」，進行全島鏈的極限式壓迫。國安官員認為，在明年4月可能的「川習會」之前，中國正透過各種極限式的壓迫，希望在對「全島鏈」的支配權上取得進展，也趁東歐跟中東局勢未定前，嘗試找到「戰略缺口」，包含這次演習及11月中旬以來在島鏈間的軍事投射部署，都是為了這個目的。

第三是測試美方對印太穩定的決心，國安官員指出，美國剛公布國家安全戰略（NSS），上週也揭露中國軍力報告，並宣布對台軍售，中國選擇在這個時間點進行軍演，相當程度是在對NSS、軍力報告以及對台軍售進行某種程度的表態，甚至是挑戰、測試美方在印太安全與穩定上的決心。

這位官員舉例，這次解放軍的軍演項目中，有一項是「對陸機動目標打擊演練」，明顯是針對台灣向美軍購的「海馬士多管火箭系統」；換言之，中方此一動作顯示很介意此一軍購。

第四個原因則是共軍內部的大清洗，國安官員說，28日中國剛結束人大常委會，可以看到一些軍職人員的變動，甚至有更進一步的大清洗，這種清洗是跨軍種的，從海軍、空軍、陸軍一直到火箭軍，從司令級到政治委員級的，幾乎無一倖免，都在進行調查或去職。

這位官員列舉，現在中共解放軍高層尚未被調查的大概只剩6個人，包括軍委會副主席張又俠、國防部長董軍、軍委會紀檢書記張升民、軍委會聯合參謀部參謀長劉振立，以及上個禮拜才上任的東部戰區司令員楊志斌與中部戰區司令員韓勝延。

國安官員也透露，我方掌握到的清洗名單規模非常驚人，從解放軍各戰區司令員、政治委員，乃至於陸海空軍司令，幾乎都在調查中或免職，罪名多半是參與「何苗集團」（何衛東跟苗華系統），甚至涵蓋習近平原先最信任的「福建幫」或「31集團軍」背景將領，整塊勢力都被清洗，換上來的人跟習也不是那麼親近，這也要觀察會不會是11月中旬起展開各項行動的背景因素之一。

