內幕》掌握3位數船艦部署徵候 我方上週預判「正義使命」軍演

共軍解放軍東部戰區今（29）日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。（本報統整、製圖）

中共解放軍東部戰區今以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習，對此，國安官員受訪表示，我方上週注意到相關「徵候」，好比特定船艦、海警船穿越宮古海峽往下進到台灣東部外海，甚至一度在第一島鏈部署3位數船艦，因此我方預判今天前後演習，軍方已做預應。

國安官員表示，中共官媒「環球時報」刻意宣稱軍事行動「沒有預警」、我方「沒有掌握」，事實上我方早有掌握，從11月14日開始中國升高對日挑釁，我方注意到相應的海上部署艦艇大量增加，從黃海、東海、台海一路到南海，在第一島鏈的船艦部署一度突破3位數，至今仍維持50至60艘。

請繼續往下閱讀...

這位官員說明，中方從12月13日以來，在區域間不時有各種騷擾行為，甚至很多是高度挑釁，包括用雷射、火控雷達，照射日方軍機人員；在南海以熱焰彈騷擾菲律賓的軍機，甚至在周邊進行各種壓迫性行為。特別值得關注的是，1月1日俄羅斯將在日本北方四島進行號稱連2個月的演習，顯示全島鏈或印太區域的極限壓迫，已出現中俄協同行為。

國安官員提及，共軍在台海周邊的船艦原先部署在東北外海，近日也頻繁遠航，甚至穿出第二島鏈，28日起更陸續穿過宮古海峽，繞行至台灣東部外海，我方也據此研判中方將有相關動作，像是中方在台灣東部外海的航線上，進行所謂的拒止封控，航運航道執行所謂海域執法演練，包括登檢、查扣演練等。

國安官員強調，基於前述徵候，我方上週即預判演習時間會落在今日前後，由於情報掌握準確，軍方早已提前應處，今天上午國軍已正式啟動「立即備戰操演」，包括制海與制空單位均已推升至戰術位置，並針對關鍵基礎設施（CI）及相關戰術據點完成整體的對應與防衛部署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法