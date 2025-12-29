藍白卡總預算！新北TPASS、運動場館補助受影響 市府先墊支

新一年度中央政府總預算還被藍白陣營卡在立法院。根據主計處提供資料顯示，115年度中央總預算案未審議通過，新北市受影響主要為中央補助新興計畫，包括TPASS交通補助約十億元、各級學校專項運動訓練場地、簡易運動場館及其附屬設施等興整建計畫6000萬元；示意圖。（資料照）

新一年度中央政府總預算還被藍白陣營卡在立法院。根據主計處提供資料顯示，115年度中央總預算案未審議通過，新北市受影響主要為中央補助新興計畫，包括TPASS交通補助約十億元、各級學校專項運動訓練場地、簡易運動場館及其附屬設施等興整建計畫6000萬元。公務預算科長曾筱楓表示，若計畫已在執行、發包或涉及社福等必要事項，地方仍有執行需求，將可能先以市府預算墊支，待中央款項撥付後再行調整。

曾筱楓指出，依「預算法」規定，中央預算若未通過，屬於新興計畫的經費原則上無法動支；若中央對地方的補助或直接編列在地方的預算，被中央列為新興計畫，就會受到影響。若計畫已在執行、發包或涉及社福等必要事項，地方仍有執行需求，若新北市總預算已通過，將可能先以市府預算墊支，待中央款項撥付後再行調整。至於哪些具體計畫會受影響，仍需確認中央是否將相關計畫列為新興計畫。

針對TPASS政策推行，新北市交通局簡任技正吳政諺表示，TPASS基北北桃1200定期票係延續性重大交通民生政策，減輕通勤負擔及提升公共運輸使用率具實質效益，政府不宜以任何理由中止，即使中央預算未通過立法程序，也希望中央盡全力透過其他方式維持政策運作。地方方面會做好配套措施，確保計畫能持續執行，但仍需視中央是否撥款或只部分撥款，再依情況研議下一步作法。他強調，新北會盡力讓計畫延續，更希望中央也能竭盡所能共同承擔照顧人民之責任。

教育局則說，各級學校簡易運動場館工程不停擺，各項合約依期程法規推動。

