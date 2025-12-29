為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    前監委林孟貴辭世 享壽83歲

    2025/12/29 18:28 記者葛祐豪／高雄報導
    2017年高雄第三信用合作社百年慶，吳敦義（左）到場祝賀，攙扶林孟貴（右）。（資料照）

    前監委林孟貴傳出因心臟衰竭，於本月24日病逝，享壽83歲。家屬訂明年1月14日上午8點，在龍巖高雄會館景行廳舉辦家祭，隨後於9點公祭。

    林孟貴出生於1943年，擁有美國舊金山大學公共行政學碩士，36歲就當上監委，總共擔任監委18年，獲得政界好評。

    林孟貴也曾擔任中華民國帆船協會理事長，並愛好人文藝術，公務繁忙之餘，曾獲中央公務人員書、畫、攝影展西畫類入選，也曾在高雄市立文化中心舉辦個人人像展、台北國父紀念館個人美展，並受邀參展華岡畫派台北及法國美展。

    林孟貴與自由報系創辦人林榮三以兄妹相稱，2016年林榮三辭世追思會上，她專程到場悼念，回憶林榮三當年以最高票當選監委，她以最低票當選，共事期間林榮三對她照顧有加，每年都會親自致電祝賀她的生日；憶起過往，林孟貴數度落淚，最後哽咽地說：「大哥，我永遠感謝你，我們永別了！」

    家屬透露，林孟貴是因心臟衰竭，於本月24日安詳辭世，訂於1月14日上午8點在龍巖高雄會館景行廳舉辦家祭，隨後於9點公祭，目前包括前副總統吳敦義等人都已送來花籃。

