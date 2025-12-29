共軍再繞台軍演稱「正義使命」 綠營新北議會黨團批「極度缺乏正義」破壞和平

民進黨新北市議會黨團嚴厲譴責，直指共軍在台灣周邊頻繁軍演是破壞區域和平的挑釁行為，所謂「正義使命」實則凸顯其「極度缺乏正義」，並痛批在野黨面對軍事恫嚇仍選擇噤聲。（民進黨新北黨團提供）

中國解放軍東部戰區今（29）日突然宣布進行「正義使命－2025」軍演，並揚言明天進行實彈射擊。對此，民進黨新北市黨團嚴厲譴責，直指共軍在台灣周邊頻繁軍演是破壞區域和平的挑釁行為，所謂「正義使命」實則凸顯其「極度缺乏正義」，並痛批在野黨面對軍事恫嚇仍選擇噤聲。

黨團總召廖宜琨指出，此次軍演名為「正義使命－2025」，但依台灣的命名習俗，往往是命中缺什麼，就特別愛補什麼，恰恰說明是「極度缺乏正義」的軍演。他痛批，更可恥的是國民黨黨主席鄭麗文，在如此情況下還睜眼說瞎話，槍口不對外反而對內，竟還檢討起民進黨來？中國的行為哪裡稱得上正義？分明就是區域和平的麻煩製造者；如果照藍營一貫說法，「只要不要挑釁中國，就不會怎麼樣」，那現在請問是誰在挑釁？台灣人民應該看清楚中共的惡行惡狀，所謂承諾與善意，攏是騙肖欸。

請繼續往下閱讀...

副總召蘇錦雄表示，台灣才剛經歷北市車站、捷運隨機殺人案，社會仍籠罩在悲傷與不安之中，市長蔣萬安卻急著前往中國參加「雙城論壇」，行程安排與社會情緒明顯脫節。更荒謬的是，蔣此行還特地送上「錫盤子」，其諧音與習近平的姓氏相近，中國隔日就在我國周遭海域大動作軍演，不免讓人反問「雙城論壇」究竟換到了什麼？對內削弱防衛意志，對外頻頻向中共示好；真正承擔風險與後果的，始終只有台灣人民。

書記長顏蔚慈也說，自2023年以來海底電纜屢遭破壞，衝擊台灣通訊安全，沒有硝煙的戰爭早已開打，更諷刺的是，正值共軍繞台高壓之際，攸關國防建軍的8年1.25兆元國防特別預算，仍遭在野黨在立法院程序委員會四度聯手封殺，藍營立委一邊赴中國與中共眉來眼去，一方面在台灣封殺國防預算，有這種政黨真是台灣人莫大的不幸。

幹事長山田摩衣表示，1227大地震提醒台灣人，「小橘書」與防災準備的重要性不容忽視。台灣一直有地震、颱風等天災，加上中國一直使用「灰色地帶」侵擾，使台灣要面臨自然和人為的安全威脅。她認為唯有政府與人民團結一致，民眾具備防災意識，才是守護國家安全的根本力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法