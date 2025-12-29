為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國對台軍演取名「正義使命」 陸委會批荒謬：與和平倡議背道而馳

    2025/12/29 17:40 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會今表示，這些非理性的挑釁行為，粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀。（資料照）

    陸委會今表示，這些非理性的挑釁行為，粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀。（資料照）

    中國解放軍東部戰區今日對台展開代號「正義使命2025」軍演，劃設演習範圍侵犯我國領海，預告明天在台島周邊「實彈射擊」。陸委會今日痛批，此次軍演所謂「正義」之名荒謬，中共行徑與其所宣稱「全球和平倡議」背道而馳，突顯其意圖改變現狀的霸權本質。

    陸委會對於中共對台發動針對性軍事演習，以及在台海周邊海域進行侵擾，企圖片面改變台海現狀，表達強烈抗議及不滿。

    陸委會指出，中共軍演行徑已干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全。我們呼籲中共當局理性克制，立即停止這些極不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為國際規則和秩序頭號破壞者。

    陸委會提及，近期以來，全球民主社群高度關注中國在印太區域間的威權擴張與軍事威脅。過去數月間，中國不僅持續侵擾我國周邊海空域，更在日本、菲律賓等鄰國周邊海域進行各種灰色地帶騷擾與實質脅迫，單方面升高台海及區域緊張情勢。

    陸委會批評，這些非理性的挑釁行為，粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對聯合國憲章、國際法與國際秩序的公然挑戰。此次軍演所謂「正義」之名更為荒謬，中共的行徑與其所宣稱「全球和平倡議」背道而馳，更突顯其意圖改變現狀的霸權本質。

    陸委會強調，面對中共的軍事動態，國安團隊事前均已嚴密掌握，並採取適切的因應作為，可以確保國防安全無虞，請國人安心。政府將堅定捍衛國家主權及民主自由，持續積極落實總統提出的「守護民主台灣國安行動方案」，提升自我防衛能力，強化全社會民主韌性，展現反對中共併吞台灣的堅定決心，並與理念相近國家密切合作，共同維護台海及印太區域的繁榮與穩定。

