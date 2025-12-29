解放軍「正義使命」軍演 國防部：影響台海周邊國際航班、商船

國防部情次室次長謝日升中將下午於記者會指出，台海周邊的國際航班、商船將會受到中共解放軍「正義使命-2025」軍演影響。（記者陳逸寬攝）

解放軍東部戰區今（29）日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。國防部情次室次長謝日升中將下午於記者會說明，截至今日下午3時，台灣周邊總共偵獲共艦14艘、海警船14艘，以及主、輔戰機及無人機89架次，並指出，台海周邊的國際航班、商船將會受到軍演影響。

國防部今日下午召開「國軍針對中共實彈軍演應處作為」說明記者會。

謝日升說明，12月29日7時30分中共東部戰區聲稱在台灣周邊海、空域實施「對台針對性軍演」，對我執行海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控及外線立體懾阻等演練課目。

謝日升指出，中共海事局今日也公告，12月30日上午8時至下午6時在台海周邊開設7處演訓區，將實施實彈射擊，禁止船舶進入；中共「北京國際航行通告室」發布飛航公告（A4840/25）指出，12月30日上午8時至下午6時在我台北飛航情報區共7處「危險區」（同演訓區），限制高度為地表至無限高。

謝日升表示，國軍也掌握共軍12月30日上午9時至11時將於我東部海域無預警開設8號演訓區；中共海警局12時20分發布，編組艦船在台海周邊及馬祖、烏坵、附近海域展開綜合執法巡查。

謝日升說，自解放軍東部戰區宣布軍演開始的7時30分起，至今日下午3時，台灣周邊共有共軍海上兵力共艦14艘、海警船14艘〔含馬祖及烏坵等外（離）島〕，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；共軍空中兵力主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我應變區。

謝日升指出，周圍多條國際航線都包含在中共劃設的演訓區內，的確會造成行經台海周邊的國際航班、商船受到一定影響。

謝日昇表示，自解放軍東部戰區宣布軍演開始的7時30分起，至今日下午3時，台灣周邊共有共軍海上兵力共艦14艘、海警船14艘，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘。（記者陳逸寬攝）

