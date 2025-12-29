為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德：不斷提高中國侵台所需代價 台灣就能安全

    2025/12/29 19:55 中央社
    賴清德總統。（圖擷取自YouTube話時代人物）

    中共今天宣布對台軍演，總統賴清德下午在臉書以日前在軍備局209廠接受專訪發文強調，面對中國持續的軍事壓力，如果對方設定侵台目標，台灣就只有一個方向，就是持續累積防衛實力，「不斷提高侵略台灣所需付出的代價，台灣就能安全」。

    賴總統今天透過臉書分享4張圖卡，他說，在「話時代人物」專訪中，和節目主持人鄭弘儀一起走進國防部軍備局生產製造中心第209廠，希望讓人民看到國防預算不單純是一組數字，更是台灣真實的國防戰力。

    總統認為，面對中國持續的軍事壓力，如果對方設定侵台目標，台灣就只有一個方向，就是持續累積防衛實力，不斷提高侵略台灣所需付出的代價，台灣就能安全。

    總統說，多數民主國家都在提升國防預算，台灣更不可能置身事外。台灣不只要善盡保護自身安全的責任，也肩負維護台海與印太區域和平繁榮的責任。

    總統表示，國防自主也是台灣產業發展的重要機會。從無人機、航太、衛星通訊到各式船艦艇，國防產業有機會成為台灣下一座護國神山。和平固然無價，戰爭沒有贏家，但和平一定要靠實力才能獲得。

