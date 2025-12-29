彰化謝家拚縣長又要掌議會？ 地方質疑：魚與熊掌難兼得

彰化縣國民黨慶活動，黨部主委、立委謝衣鳯（左1）與胞弟、議長謝典霖（左2）比鄰而坐。（資料照）

國民黨立委謝衣鳯昨（28）日首度鬆口表態參選彰化縣長，正式點燃2026彰化縣長選戰藍綠對決。不過，彰化政壇隨即浮現另一道爭議焦點，現任彰化縣議會議長謝典霖曾公開表示，若未投入縣長選舉，將續留議會拚連任議長，意味未來恐出現「姊當縣長、弟掌議會」的政治版圖。地方上不乏質疑聲浪，認為權力過度集中恐影響縣政監督，直言「謝家恐怕魚與熊掌難以兼得」。

民進黨日前已完成彰化縣長類初選，由立委陳素月出線。總統賴清德昨南下彰化參香時，公開力挺陳素月參選，並當場點名謝衣鳯「順利出線」代表國民黨角逐縣長。未料謝衣鳯早有準備，在總統行程前兩小時，已於LINE群組搶先釋出參選訊息，被地方形容為「預判了總統的預判」，成功吸引政壇與基層高度關注。

謝衣鳯表態後，地方反應兩極，有人認為國民黨必須推出「最強戰將」，選戰才有看頭；但也有不少選民直言，若縣府與議會同由謝家姊弟掌握，恐引發監督失衡疑慮，甚至戲稱「彰化資源是不是都被謝家承包？一個第四台還不夠嗎？」部分基層人士建議，謝家應先在黨內「自己辦初選」，避免外界質疑，也降低政治風險。

其實謝衣鳯有意角逐縣長，早已「有跡可循」。一名藍營基層透露，近期原本廣告預算充足卻突然縮手，多面大型看板暫停施作；此外，溪湖地區一處原懸掛謝衣鳯形象招牌的位置，近日改為謝家力挺溪湖鎮長參選人陳貞妃，但僅換半面，另半面留白，引發地方揣測，未來可能補上謝衣鳯選舉看板。

不過也有藍營地方議員指出，「支持最強的人出來選」，但謝衣鳯能否出線還存變數。目前已有前彰化縣副縣長洪榮章、柯呈枋表態參選，兩人長期深耕基層，具備一定民意基礎。相較之下，謝衣鳯雖身兼黨部主委、現任立委，知名度高，但地方人事脈絡是否比洪、柯熟稔，仍待檢驗。藍營人士直言，爭取提名不能只靠資源，更考驗整合能力，「家務事若沒處理好，再強的牌也可能變成包袱」。

