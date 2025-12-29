為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    何欣純喊「普發現金」 議員：台中賣地超徵夠每人5萬

    2025/12/29 16:18 記者黃旭磊／台中報導
    台中市民進黨議員陪立委何欣純（中）高喊「凍蒜」。（記者黃旭磊攝）

    台中市民進黨議員陪立委何欣純（中）高喊「凍蒜」。（記者黃旭磊攝）

    民進黨中市長參選人何欣純今天在萬和宮宣布市政藍圖，並與民進黨市議員林祈烽在市政辦公室高喊「市長換欣、普發現金」，何欣純強調，若財政許可、議會支持將普發現金，並持續補助老人健保，台中市議員陳淑華表示，市長盧秀燕過去7年賣地加上超徵所得超過1500億元，審視財源絕對有資格普發現金。

    「市長換欣、普發現金」！何欣純表示，中央普發現金1萬是中央有本，台中市政府財力許可、議會也支持，當選市長後也將普發現金，並持續補助老人健保補助，解除敬老愛心卡限制。

    台中市西屯區議員林祈烽估算，台中過去7年來市庫超徵415億元，賣地收入高達1023億元，財劃法修正後，又增加統籌分配稅款262億元，總計超過1700億元，若平均分給每一位台中市民，每人都能領到將近5萬餘元。

    林祈烽等綠營議員，曾在議場秀出現鈔20萬元，展現市民渴望普發民意，未料，盧秀燕當場把現金20萬元收走，對此，林祈烽今天說，「她（盧秀燕）事後有還錢啦。」

    西屯區議員陳淑華說，盧秀燕要求中央還稅於民，屢屢強調台中財政很好，卻雙標遲不發錢，嘉義市也普發6千元了，難道台中財務狀況比嘉義還差嗎？

    南屯區議員何文海表示，市政財源夠、財政狀況好當然可發錢，前提是不要舉債讓後代子孫來承擔。

    民進黨中市長參選人何欣純（右）喊「市長換欣、普發現金」 。（台中市議員林祈烽提供）

    民進黨中市長參選人何欣純（右）喊「市長換欣、普發現金」 。（台中市議員林祈烽提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播