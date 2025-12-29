為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中央總預算卡關 黃偉哲：台南126項計畫恐延宕

    2025/12/29 16:13 記者王姝琇／台南報導
    藍白阻擋明年總預算案，台南多達126項計畫恐延宕，長照、交通、水利、防災等都受嚴重影響。（台南市政府提供）

    藍白阻擋明年總預算案，連帶影響地方多項計畫。台南市長黃偉哲表示，經盤點，台南市共有126項中央補助計畫、約70億元恐遭延宕或受阻，涵蓋長照、交通、防災與公共建設等 ，直接衝擊市民生活與城市安全。

    南市府財稅局統計，台南受影響之中央補助計畫有126項、約70億元，其中逾1億元的重大計畫共9項，包括「氣候變遷河川、排水改善、再生水廠建置」19.04億元、「提升人行安全及道路設施改善11.4億元」、「長期照顧10年計畫3.0計畫」10.1億元、「TPASS行政院通勤月票補助」5.1億元、「國中小老舊廁所及校舍整修」3.4億元、「二仁溪河道廢棄物清理二期」3.2億元、「全民運動、體育設施改善」3.1億元、「身心障礙及托育補助」1.5億元、「高科技廠房救災量能計畫」1億元。

    黃偉哲指出，在治水與防洪方面，台南多處低窪地區高度仰賴中央補助推動河川整治與排水改善，一旦相關經費延宕，將影響防汛工程進度，增加豪雨期間積淹水風險，這不只是工程問題，而是攸關市民生命與財產安全；在教育環境部分，中央補助原本用於校舍及老舊廁所整修，若經費無法如期到位，改善時程將被迫延後，直接影響孩子受教品質與師生安全。

    此外，「長期照顧10年計畫3.0計畫」的10.1億元補助若延宕，將影響失能長者的照顧服務量能，目前台南長照人力269人，約7成薪資仰賴中央補助若預算遭延宕恐導致人力留不住、長照制度動搖；再者，服務對象及需求仍不斷地在增加，預算不到位造成服務延誤，直接增加家庭照顧者的壓力。交通部分，TPASS通勤月票補助若受阻，則將提高通勤族交通負擔。

    黃偉哲表示，若中央總預算持續未通過，市府勢必被迫舉債因應，舉債將被迫擴大到103億元，光是利息支出1年就要多付1.03億元，利息支出將排擠其他如社福、教育、公共建設等待支出經費。黃偉哲呼籲，中央總預算不應成為政治對抗的工具，藍白若持續阻擋審議，受害的不是政黨，而是地方政府與全體人民，台南市民的權益更不該被拿來做政治交換籌碼。

