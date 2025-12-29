為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共軍演當前！鄭麗文批賴挑釁中國、黃國昌嗆提告 府：先回立院做正事

    2025/12/29 15:24 記者陳昀／台北報導
    中共軍演當前，國、民兩黨主席卻批評總統賴清德，總統府發言人郭雅慧受訪表示，希望國民黨、民眾黨回歸正軌，先回立法院做正事、審查預算。（記者林正堃攝）

    中國今晨宣布「正義使命-2025」圍台軍演，國民黨主席鄭麗文批評是總統賴清德不斷挑釁、踩紅線，連累全台2300萬國人，民眾黨主席黃國昌也不滿總統質疑藍白「擁抱習近平」、限時24小時道歉否則提告；對此，總統府表示，希望國民黨、民眾黨回歸正軌，先回立法院做正事、審查預算。

    郭雅慧下午在記者會後受訪表示，面臨中國在台海周邊針對性軍演的外部威脅，此時此刻最需要的是內部團結，希望無論國民黨或民眾黨，大家都回歸到正軌來，無論是剛剛所提的政治議題或政治攻擊，希望能夠回到立法院先做正事，明年度中央政府總預算還躺在立法院，一躺4個多月，已經要跨年了還沒完成審查。

    郭雅慧提到，攸關第一線國軍安危的國防特別條例，也希望能在立法院獲得不分朝野的支持，這些都很重要，攸關國家未來的發展及財政穩健，也攸關著國防第一線官兵弟兄的安全問題，希望在野兩黨都回歸到做正事來。

