雙城論壇後中國馬上軍演 簡舒培批：沒把蔣萬安「和平呼籲」當回事

台北市長蔣萬安昨晚（28日）才快閃結束在上海舉辦的台北、上海城市論壇（雙城論壇），今天（29日）中國就宣布環台軍演，民進黨籍台北市議員簡舒培認為，這就是對蔣萬安的直接打臉、軟土深掘，因為北京早就看得清楚：蔣萬安不敢講重話、不敢講真話、不敢講中國，更不敢維護台灣最基本的尊嚴與安全。

簡舒培表示，雙城論壇剛結束，中共就軍演—這是蔣萬安雙城論壇的MOU，還是直接打臉？她在今年4月質詢蔣萬安「全世界哪一個國家要消滅中華民國？」這本來不需要思考、答案清清楚楚，但蔣萬安就是不敢講出「中國」，至今依然不敢講，這不是口誤、不是疏忽、不是禮貌，這是立場。

簡舒培說，蔣萬安昨天在上海雙城論壇高喊交流和平，說「海峽不要再是波濤與呼嘯」，人剛回台，中共今天直接宣布台海軍演。完全沒把蔣萬安的「和平呼籲」當一回事，這就是對蔣萬安的直接打臉。因為北京早就看得清楚：蔣萬安不敢講重話、不敢講真話、不敢講中國，更不敢維護台灣最基本的尊嚴與安全。

簡舒培說，中共軟土深掘。你越不敢說，他就越敢做；你越強調「降低惡意」，他就越展示「硬實力」。交流沒有換來尊重，只換來蔣萬安的卑躬屈膝。如果一位市長連台灣面對的威脅來源都不敢說出口，他還有什麼能力守住台北、守住台灣的尊嚴。

簡舒培強調，降低惡意，必須雙方行動，不是單方面自我感動。中共持續對台施壓、文攻武嚇、外交封鎖，完全沒有因為任何一次城市交流而消失、減緩、或停下。交流沒有換來安全改善、軍演停止、尊重增加，只換到台北市長不敢講重話、降低批判力道，讓北京能在需要的時候，把台灣的城市首長端上台面當佈景。

她說，交流不是問題，合作也可以。但最起碼要講清楚底線、敢說出拒絕。否則所謂的「和平」只剩下3個字：靠幻想。

