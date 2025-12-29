選竹縣長被質疑忠誠度 徐欣瑩：中央委員排名就是信任投票

針對外界質疑「忠誠度」與「誠信」，國民黨立委徐欣瑩今天回應強調「中央委員的全國排名就是最好的信任投票」，並呼籲以公平、公正、透明的初選機制贏得民心。（記者廖雪茹攝）

2026新竹縣長選舉，副縣長陳見賢、立委林思銘和徐欣瑩積極角逐中國國民黨提名。主張縣長提名採「全民調」的徐欣瑩，針對外界質疑「忠誠度」與「誠信」，今天回應強調「中央委員的全國排名就是最好的信任投票」，並呼籲回歸民主制度，以公平、公正、透明的初選機制贏得民心。

徐欣瑩辦公室表示，國民黨第22屆中央委員選舉結果27日揭曉，徐欣瑩在全國眾多優秀同志競爭下，獲得全國黨代表的肯定與信任，在全國190位中央委員當選人中，以第28名的好成績當選；中央委員是黨內最具指標性的「信任投票」，結果已充分反映主流民意。

徐欣瑩辦公室提及，認同苗栗縣長鍾東錦近日公開主張：縣長提名應以「民調」為依歸，拒絕私下「用喬的」或非制度性操作；「建立在民意基礎上的初選，不僅能降低爭議，也有助於凝聚黨內共識，這正是民主政治應有的樣貌」。

徐欣瑩表示，對於黨內政治前輩的建議與指教，她始終抱持虛心聆聽、尊重討論的態度；但對於抹黑、造謠與惡意中傷，則無法接受。她進一步說，太陽花事件之後，社會氛圍動盪、國民黨處境艱困，她本著「化作春泥更護花」的初衷，選擇艱困的道路為黨開拓中間選民空間；「同舟計畫」回國民黨後，更號召近萬名黨員入黨，以實際行動支持。

她強調，「在藍白攜手監督執政黨的關鍵時刻，黨內應凝聚力量，不應刻意去脈絡化進行內部消耗，這才符合所有守護國民黨支持者的期待」。

針對「轉換跑道」的批評，徐欣瑩說，從現任台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華，到彰化縣長王惠美，都是以立委身分轉換跑道為地方服務，這不是「吃碗內看碗外」，而是「責任的延伸」，應交由民意來做最終裁判，而非少數人定奪；無論來自哪一個族群、哪一個團體，唯有放下標籤、凝聚共識，才能攜手為新竹縣創造更美好的未來。

