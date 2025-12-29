共軍圍台演習 江啟臣：大家不樂見也不能接受必須予以譴責

立法院副院長江啟臣。（《中午來開匯》提供）

中國共軍今（29）日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演，並宣布明日在台海周邊演習。立法院副院長江啟臣今（29）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，不論台灣內部對未來有不同的主張或想法，只要是針對台灣的軍事演習與威脅，都是大家所不樂見、也不能接受的事情，必須予以一定程度的譴責。

江啟臣指出，台海需要的是和平，和平沒有輸家，戰爭沒有贏家，但和平同樣需要實力，因此支持國防實力應該持續提升，不論當前兩岸氛圍如何，即便沒有兵兇戰危的情勢，維持一定程度的國防實力都是任何一個國家在平時就應該具備的基本條件。

江啟臣表示，對於任何一方的挑釁行為，或是具有針對性的軍事演習，他個人都非常不樂見，因為這些作為對於彼此之間的和談、對話與交流，並沒有任何正面幫助。台灣社會中主張和平、對話與交流的人很多，也有人認為交流未必能改變對岸可能存在的統戰或侵略企圖，但無論如何，台灣都必須做最壞的打算，同時也要採取積極、促進和平的作為。

江啟臣表示，建立互信與信心建構的作為仍然重要，但這並非透過單一行動就能解決台海現狀與未來的複雜問題。他重申，自己一向主張「有實力才有和平」，而這樣的實力不僅是軍事上的硬實力，也包含軟實力在內，必須軟硬兼施，才能真正維護台海的和平與穩定。

針對台海安全與國家戰略方向，江啟臣提出「民主（Democracy）」、「嚇阻能力（Deterrence）」以及「持續對話（Dialogue）」。他表示，民主本身就是台灣重要的軟實力，包括民主價值、對自由民主人權的尊重，以及人民對這些價值的堅持，都是台灣在國際上被理解與支持的重要基礎。

嚇阻能力方面，江啟臣說明，嚇阻並非只有單純的軍事硬實力，而是結合軟硬兩個層面。軍事實力固然必要，但台灣不可能也不適合進行毫無限制的軍備競賽，因為在量體與規模上，無論面對對岸或其他大型經濟體，都難以以同樣方式競逐，軍備競賽本身也需要龐大的資源與經費。

江啟臣表示，包括不對稱作戰概念，或是外界所稱的「豪豬戰略」、「毒蠍戰略」，都是中小型國家在面對威脅時，常會採取的安全戰略。而除了軍事層面的嚇阻，台灣目前在全球供應鏈中所扮演的關鍵角色，本身也是一種重要的嚇阻力量。

江啟臣指出，台灣在全球經濟分工中具有不可或缺的地位，一旦台灣受到衝擊，世界也會連帶受到影響。外界常說「台灣有事，世界有事」，但台灣真正的目標是「台灣沒事、世界安全」。正因為台灣在全球供應鏈中的影響力，許多國家近年來都相繼主張南海與台海的航行自由，不僅是美國，其他國家也陸續派遣軍艦通過台灣海峽，這些行動背後都有其戰略意義。

對於持續對話，江啟臣指出，即便在最對立的情況下，例如美國與中國大陸之間，雙方都清楚表明彼此是競爭關係，甚至是對立關係，但仍然沒有放棄對話機制，包含高層之間的溝通與交流。他認為，在競爭與對立的情勢下，更需要透過對話來避免誤判與失控，因為一個錯誤的解讀或訊息，很可能就會演變成真正的衝突。

江啟臣認為，建立穩定的對話機制，有助於降低誤解與風險。對話並不僅限於高層層級，民間交流、地方層級的互動，其實也都是對話的一部分。過去不論是賴清德總統擔任台南市長，或是陳菊擔任高雄市長期間，基於城市發展與人民利益考量，也都曾前往中國大陸進行交流，這本身就說明交流與對話在某種程度上，確實能夠帶來正面效益，並有助於緩和與改善彼此關係。

江啟臣強調，推動交流與對話，並不代表必須放棄國防，這兩者並非相互排斥，而是可以並行不悖。不應將交流解讀為削弱國防，也不該因為強化國防就否定對話的重要性。

立法院副院長江啟臣（左）接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹（右）專訪。（《中午來開匯》提供）

