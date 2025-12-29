明續擋國防特別條例？牛煦庭：想用情緒勒索讓預算過關 沒那麼簡單

國民黨發言人、立委牛煦庭。（資料照）

立法院迄今仍未將明年度中央政府總預算案付委審查，已創下最晚紀錄；1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」也4度遭在野黨聯手阻擋。賴清德總統昨喊話在野，國家只有一個，選舉將屆，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定，「而不是用立院多數、用議事程序來杯葛」。對此，身兼國民黨發言人的立委牛煦庭說，若沒有清楚的說明，只想要憑幾張紙的資料，就要用情緒勒索的方式讓預算過關，恐怕也沒有那麼簡單。

牛煦庭表示，總統現在面對國家的重大決策，是否願意到國會向代表人民的民意代表進行清楚的說明，創立這樣的憲政慣例，不會造成什麼憲政亂象，只會彰顯總統的高度，但顯然他始終都不願意面對問題的深水區，也就是接受國會議員的提問，那恐怕會讓僵局持續，當然就深表遺憾。

請繼續往下閱讀...

牛煦庭指出，1.25兆元不是開玩笑的，會排擠到多少財政支出，這些軍備武器是否能真的強化國防戰力，其他的國防配套政策能否跟上，這些都是人民非常關心的，也是要不要放行國防預算非常重要的把關因素，若沒有清楚的說明，只想要憑幾張紙的資料，就要用情緒勒索的方式讓預算過關，恐怕也沒有那麼簡單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法