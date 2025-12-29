為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    明續擋國防特別條例？牛煦庭：想用情緒勒索讓預算過關 沒那麼簡單

    2025/12/29 14:48 記者林欣漢／台北報導
    國民黨發言人、立委牛煦庭。（資料照）

    國民黨發言人、立委牛煦庭。（資料照）

    立法院迄今仍未將明年度中央政府總預算案付委審查，已創下最晚紀錄；1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」也4度遭在野黨聯手阻擋。賴清德總統昨喊話在野，國家只有一個，選舉將屆，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定，「而不是用立院多數、用議事程序來杯葛」。對此，身兼國民黨發言人的立委牛煦庭說，若沒有清楚的說明，只想要憑幾張紙的資料，就要用情緒勒索的方式讓預算過關，恐怕也沒有那麼簡單。

    牛煦庭表示，總統現在面對國家的重大決策，是否願意到國會向代表人民的民意代表進行清楚的說明，創立這樣的憲政慣例，不會造成什麼憲政亂象，只會彰顯總統的高度，但顯然他始終都不願意面對問題的深水區，也就是接受國會議員的提問，那恐怕會讓僵局持續，當然就深表遺憾。

    牛煦庭指出，1.25兆元不是開玩笑的，會排擠到多少財政支出，這些軍備武器是否能真的強化國防戰力，其他的國防配套政策能否跟上，這些都是人民非常關心的，也是要不要放行國防預算非常重要的把關因素，若沒有清楚的說明，只想要憑幾張紙的資料，就要用情緒勒索的方式讓預算過關，恐怕也沒有那麼簡單。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播