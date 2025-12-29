陳亭妃喊議長跑票事件「關我什麼事」 郭國文臉書開轟

郭國文貼出照片，指稱2025/12/27陳亭妃替不支持民進黨、力挺藍白的無黨籍市議員，同時是郭國文2024立委選舉對手站台。（翻攝自郭國文臉書）

民進黨台南市長初選參選人林俊憲日前在政見會提到，對手陳亭妃當年涉入南市議長選舉跑票事件；陳則回嗆：「議會的事關我什麼事。」立委郭國文今在臉書貼文表示，過去兩次跑票事件，一是陳亭妃胞妹、市議員陳怡珍，一是其親密戰友、前南市議長郭信良，「跟你有絕對有關係。」陳回應表示，任何同志的攻擊都當成對自己的考驗。

郭國文今在臉書開轟認為，陳亭妃一句「關我什麼事」就想切割當年議長跑票事件，「陳委員，容我喚起你的記憶，為什麼跑票事件跟你有絕對有關係」。郭國文列出4點，指2014年跑票、2018再度跑票的議員，「不就是始終站在你身旁，這次市長初選盡心盡力為你輔選的議員，其中包括你親妹妹陳怡珍，怎麼會跟你沒關係？」

郭國文再指，台南是民進黨少數在地方議會占多數的地方，2次跑票事件導致綠營痛失議長職，結果多次背叛民進黨的人，卻始終獲得陳亭妃大力支持，有陳當靠山，這不就是拋棄政黨紀律，為了利益護航自己人？

第三，跑票事件的策劃者，也是最大受益者郭信良，是經法院認證陳亭妃的親密戰友，「怎麼會說跟你沒關係？」2022年郭信良議長選舉失敗後，陳亭妃公開要求正副總統介入議長選舉、要求檢警調介入，「當時議長選舉又跟你有事了？」

郭國文說，陳亭妃準備了8年的市長，但從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，如今還用一句「關我什麼事」意圖淡化大家的記憶，對從2014跑票事件銘記在心的民進黨人，實在是一種羞辱。

陳亭妃則以12月3日的貼文回應再次強調，「任何同志攻擊我、抹黑我、污蔑我的難聽字眼，亭妃會尊重賴主席在中常會的要求，一件一件堅強吞下去，當成是對自己的考驗，因為我們一定要大步向前，才能對得起台南市民對我們的期望。」

「亭妃再次強調我們的對手是國民黨、是謝龍介，不是自己的同黨同志，初選只是一個過程，我們不能中了國民黨的計，讓支持者失望，因為我們的目標只有一個，就是要最強侯選人，才能贏得2026的大選，才能為2028賴清德總統連任奠下最大的底氣。」

