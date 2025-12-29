為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蔣萬安快閃上海中共即軍演？周春米：遺憾！沒看到中國善意

    2025/12/29 14:34 記者陳彥廷／屏東報導
    周春米受訪。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣政府水利處今天舉辦屏東縣潮州鎮污水下水道系統（第一期）管線及用戶接管工程（第一標）開工典禮，面對中共又再突襲進行環台軍演，屏東縣長周春米則說，相當遺憾，沒有看到中國的善意。

    中國東部戰區今天早晨突襲式透過微博聲明，指解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣週邊演練，惡霸行為又造成漁民恐得觀望出海，是引來批評。

    周春米今天受訪時指出，這兩天有的中國軍演是讓人震驚與遺憾，指相關準備國防部都已準備，地方就如何提醒鄉親、提升韌性環境，會與中央密切注意，地方全力配合，確保我們所有鄉親及民眾的安全。

    國民黨籍首都市長蔣萬安前腳才離開上海，後腳中共即宣布軍演，周春米則是強調「很遺憾！」她說，希望不僅是在全球或是兩岸的關係都和平共處，蔣市長前往進行城市外交，某方面已遞出善意，但是卻沒看到中國對台灣的善意，我想這是兩岸相關政治人物必須要加把勁的；至於確保我們自己的現狀，確保我們的安全，確保我們的民主自由，是所有政治人物都應該要努力的。

