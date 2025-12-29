何欣純成立市政辦公室 楊瓊瓔酸「掛牌卡位」 江啟臣：只要台中需要隨時在

立委楊瓊強調自己一步一腳印，將依照既定的節奏，持續在基層傾聽民意、解決問題。（擷取自楊瓊瓔臉書）

有意參選台中市長的民黨立委何欣純，今天成立市政辦公室，國民黨立委楊瓊瓔對此回應指出，任何願意關心台中發展的人，我們都予以尊重。但她始終相信，深耕地方靠的是一步一腳印的累積，而非選舉到了才掛上的招牌，其團隊將依照既定的節奏，持續在基層傾聽民意、解決問題，強調「這份踏實感才是市民最需要的」。

楊瓊瓔強調，比起成立辦公室，市民更在意的是台中長期遭受的不公待遇，身為執政黨資深立委，何委員應當運用其職權，優先解決《財劃法》修法延宕的問題，台中市繳稅名列前茅，但統籌分配稅款與一般性補助款卻長期遭中央「卡關」，導致各項建設經費受限。

請繼續往下閱讀...

楊瓊瓔指出，「辦公室可以隨興開，但台中的救命錢不能隨便卡」！若連最基本的預算正義都無法為台中爭取，讓中央虧待台中人，那麼設立再高規格的辦公室也無濟於事。台中市民期待看到的是能挺身向中央「拍桌要錢」的民代，而不是只顧著「掛牌卡位」的參選人。請先展現執政黨立委的價值，幫台中人把錢討回來。

宣布參選台中市長的國民黨立法院副院長江啟臣強調，各黨有各黨的機制，各自有各自的步調，我們就是按部就班做好自己的各項工作，持續準備、不斷努力，市民會看到，也會感受到。

江啟臣指出，他早已在各區都有成立聯合服務處或辦公室服務選民，且擔任副院長以來經常就是和各區立委、議員辦理聯合會勘，舉辦協調會等，爭取各項建設和經費，以具體行動服務台中，他的團隊服務是隨時隨地，不分黨派，只要台中有需要，我們隨時在。

立法院副院長江啟臣最近舉辦親子活動，拉近與選民的距離。（擷取自江啟臣臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法