明續擋總預算、國防特別條例？ 羅智強：3把鑰匙在賴總統手上

國民黨團書記長羅智強。（資料照）

立法院迄今仍未將明年度中央政府總預算案付委審查，已創下最晚紀錄；「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」也4度遭在野黨聯手阻擋。賴清德總統昨喊話在野，國家只有一個，選舉將屆，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定，「而不是用立院多數、用議事程序來杯葛」。對此，國民黨團書記長羅智強表示，總預算僵局有3把鑰匙，就握在賴總統手裡，請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

羅智強指出，政府提出生育補助加碼到10萬，但又接著跳出來說，因為總預算未過，國保僅可給4萬生育補助，其他6萬則需等預算通過，而未參加相關社會保險新生兒生母生育補助，預算通過前也領不到。不只衛福部，賴總統、行政院長卓榮泰近日也都輪番上場「哭窮」，稱自己這做不好、那不能做，其原因「都該怪總預算沒過」。

請繼續往下閱讀...

羅智強表示，他要再次鄭重提醒民進黨政府，總預算僵局有3把鑰匙，就握在賴總統手裡，請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

羅智強說，總預算卡關，來自於賴卓把憲法與法律當作自助餐，想要的他就編、不想要的他就違法不幹，立法院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，行政院拒絕依法編列預算執行；停砍公教年金修法過關，行政院大搞「不執行」，接著還要用非法開會的憲法法庭來沒收國會立法。

羅智強認為，當行政部門送給立法院的，是一部只聽高官喜好選擇、不管小民死活的預算；當主計長連答詢時，都不敢面對漏編是否有「依法行政」問題，這樣的違法預算，立法院當然無從審議。

羅智強呼籲大權在握「口含天憲」的賴清德總統，別只腦中只有選舉與政爭，想想：國軍編現比（國軍現員/編制數） 持續新低，給足軍人尊嚴待遇，不應跟買武器同等甚至更重要嗎？重大公安事件與火警都衝在第一線的警消，不該有完善的退休保障的嗎？公教作為國家骨幹，其退休年金為了民進黨標舉的年金改革，已被砍到谷底，只不過是卑微地請求停砍，這也是保障國家選才的未來信心，真的不值得賴清德的重視嗎？

羅智強強調，3把鑰匙，就在賴清德總統手上，掌握國家大政權力的總統，心中不應只有站隊與分類，總統是要做暴衝的司機、還是願做解鈴人，就看賴總統如何使用這3把鑰匙了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法