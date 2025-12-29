周曉芸今完成民眾黨內登記 參選新北市第四選區議員

民眾黨三重、蘆洲區服務處主任周曉芸今（29日）完成登記，宣布參選新北市第四選區市議員，並喊出「民眾選曉芸、三蘆一定贏」口號。（周曉芸提供）

2026九合一大選，各黨陸續推派適合人選，民眾黨三重、蘆洲區服務處主任周曉芸今（29日）完成民眾黨內登記，宣布參選新北市第四選區市議員，並喊出「民眾選曉芸、三蘆一定贏」口號。周曉芸表示，長期深耕三重、蘆洲基層，了解居民對危老重建、公共空間改善及交通便利的關切，她希望將基層聲音帶進議會，讓地方改變從口號落實到生活中。

周曉芸指出，三重、蘆洲地區人口相當密集，且新舊社區交錯，許多公共建設可以進步得更完善、也更貼近居民的日常需求。她說，長時間在第一線與鄉親接觸，她深刻感受到市民最在意的，是住得安不安心、交通方不方便等日常問題，卻直接影響大家的生活品質。

對於未來施政重點，周曉芸表示，將聚焦危老重建、公共空間改善及交通環境調整，務求讓改變不只是口號，而是市民實際能感受到的進步。她強調，真正的地方政治不只是坐在辦公室規劃政策，而是走進社區傾聽居民聲音，累積信任與行動力。

周曉芸說，投入選舉的初衷是希望把平常在地方看到、聽到的問題，轉化為議會中能被認真討論與解決的議題。她承諾將以踏實、認真的態度回應選民期待，期盼有機會用行動證明，「民眾選曉芸、三蘆一定贏」。

民眾黨三重、蘆洲區服務處主任周曉芸今（29日）完成登記，宣布參選新北市第四選區市議員。（周曉芸提供）

