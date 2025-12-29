鄭麗文拋徵召李四川參選新北市長 劉和然：尊重機制以勝選為目標

針對國民黨主席鄭麗文拋出將徵召台北市副市長李四川參選新北市長，爭取提名的新北市副市長劉和然表示，尊重機制、以勝選為目標，相信黨會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。（記者賴筱桐攝）

民進黨徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，民眾黨主席黃國昌也宣布角逐，只剩藍營未定案。國民黨主席鄭麗文今天接受媒體專訪表示，國民黨會先產生自己的人選，「大概不至於走到初選」，考慮台北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召。對此，爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然回應，尊重機制、團結在野，以勝選為目標，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響。

國民黨內勸進李四川角逐新北市長聲浪不斷，日前他鬆口表態，若黨辦理初選，他當然會去登記；屆時若新北市民認為他該承擔，他絕對不會排斥。

對於鄭麗文脫口可能徵召李四川參選新北市長，劉和然表示，身為國民黨黨員，他最重視的是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

劉和然強調，人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，就像跑馬拉松，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響。新北市是全國人口最多、結構最複雜的城市，不是實習場，也不能有空窗期，想要服務新北，必須對城市有深度了解、對市民有同理心。

劉和然說，李四川在台北市有很重的任務，他則是在新北市守護404萬市民，他們現在「一人服務一市」，目標都是為了雙北生活圈的便利，這是「專業分工」，大家各就各位，把當下的事做好，就是對黨、對市民最好的交代。兩人在不同的位置上，為同一個生活圈努力，只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題。

不過，鄭麗文這番話也引起人選「內定」的疑慮。有黨內人士說，初選機制尚未出爐，李四川、劉和然都已表態參選，身為黨主席應該秉持中立、客觀的立場，藉由公開透明的程序來決定人選，而非透過特定媒體放話，對兩人都不公平，此舉不利於黨內團結，選民更不會接受黨主席「一人政治」、黑箱作業。

