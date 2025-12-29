明年總預算卡關 中市民進黨團：藍白對中央和各地方「無差別攻擊」

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻。（資料照）

行政院明年度的總預算立法院尚未付委，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，台中明年度總預算歲入總額為1830.67億元，其中統籌分配稅款高達749.55億元，中央補助也有372.89億元，兩筆合計1122.45億元，佔了台中市總歲入的61.3%，代表台中市每100元的建設與福利經費中，就有超過61元仰賴中央挹注；國民黨和民眾黨不付委的動作，是對中央和各地方政府施政的「無差別攻擊」，請問盧秀燕市長與藍白立委承擔得起嗎？

主計處表示，依《預算法》第51條，中央政府總預算案原應在會計年度開始前1個月由立法院議決，但實務上真正能如期完成的情形並不多。從歷年中央政府總預算案立法院三讀時程來看，自100年度以來，僅有3個年度在預算年度開始前完成審議，其餘多數年度都延到當年1月中下旬才完成，皆未影響中央對地方補助預算的正常執行。

周永鴻強調，若中央補助經費持續卡關，明年台中許多政策將會面臨「軟硬兼失」的慘況。在「軟體福利」方面恐將斷炊，舉凡育兒津貼、長照服務升級、租屋補貼、中小企業輔導、學童營養午餐補助，以及通勤族最依賴的TPass交通月票等業務，都受到波及。

他更指出，在「硬體建設」方面恐將停擺，包含興建中的捷運藍線、捷運機場橘線與紅線崇德豐原線可行性研究、行人安全設施改善、道路品質提升、公車營運補助、學校軟硬體改善、污水下水道興建、防洪治水工程、文資修復，乃至於圖書館購書等業務，都將無以為繼，藍白立委在中央逞一時之快，犧牲的是台中市民的日常生活與未來發展，導致台中建設停滯。

主計處表示，依《預算法》第54條規定，若總預算案未能在法定期限內完成審議，新興資本支出及新增計畫，須等到當年度預算完成審議後，才能動支；至於非新興資本支出及非新增計畫，則可依既有核准的原訂計畫，或上年度執行數，審慎查核後，才能動用，並得履行其他法定義務支出。

