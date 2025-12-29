為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    百年街區活化新生 北市府盼借鏡上海張園

    2025/12/29 14:00 記者甘孟霖／上海報導
    張園位於上海南京西路核心區，現則已活化為高端文商旅綜合體的「大型石庫門建築群」。（記者甘孟霖攝）

    張園位於上海南京西路核心區，現則已活化為高端文商旅綜合體的「大型石庫門建築群」。（記者甘孟霖攝）

    今年台北、上海雙城論壇昨（28日）落幕，不過仍有部分分論壇、分團繼續進行參訪中。媒體團今上午前往參訪位於上海南京西路的大型石庫門建築群。台北市長蔣萬安說，張園的老屋活化再利用是台北市很多古蹟能借鏡的地方，這次沒能參訪到有些遺憾。

    張園位於上海南京西路以南，石門一路以西的泰興路南端，是上海現存規模最大、保存最完整、建築形式最豐富的石庫門建築群，也是是中國清朝末年上海最大的市民公共活動場所，有「海上第一名園」美稱。由於其地處上海公共租界，清政府無權干預，因此各種政治集會、演說也多在張園舉行；民國初年，張園逐漸沒落，後改建成里弄住宅。現則已活化為高端文商旅綜合體的「大型石庫門建築群」，融合中西合璧的建築特色。

    張園本被規劃為此次台北市長蔣萬安雙城論壇參訪景點，不過由於台北市發生1219北捷連續攻擊案件，蔣萬安參訪行程全部取消，僅主論壇當日往返。蔣萬安也特別提到，上海方有安排市政參訪，當中張園是上海市相當具有指標性的歷史園區，也透過修復再利用讓它活化，台北市很希望這樣的市政交流參訪，帶給北市未來的古蹟修復、再利用、活化，能夠有些借鏡，雖然有些可惜，但相信未來還有機會。

    文化局長蔡詩萍說，這次來上海有很多城市交流，對文化局來說一定要選能實際參訪，又能有所學習的地點，所以張園就非常符合，因為台北市有很多老房子、文化資產等修復再利用活化計畫，包含如何與民間一起合作，更賦予老房子新的面貌，還能讓人有思古之幽情，很讓人感動。

    都市發展局長簡瑟芳表示，原先安排參訪張園，是希望借鏡上海的老屋保存、街區再生案例，能夠沿用於台北市相關的都市再生議題上，所以也很期待日後能有機會再來參訪，引入案例讓台北作運用。

    張園位於上海南京西路核心區，現則已活化為高端文商旅綜合體的「大型石庫門建築群」。（記者甘孟霖攝）

    張園位於上海南京西路核心區，現則已活化為高端文商旅綜合體的「大型石庫門建築群」。（記者甘孟霖攝）

    張園位於上海南京西路核心區，現則已活化為高端文商旅綜合體的「大型石庫門建築群」。（記者甘孟霖攝）

    張園位於上海南京西路核心區，現則已活化為高端文商旅綜合體的「大型石庫門建築群」。（記者甘孟霖攝）

