為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    謝衣鳯表態參選彰化縣長 王惠美回應7個字

    2025/12/29 13:59 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣長王惠美對謝衣鳯參選一事，不願多表示意見。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美對謝衣鳯參選一事，不願多表示意見。（記者劉曉欣攝）

    國民黨立委謝衣鳯昨天（28日）表態參選彰化縣長，同黨籍的彰化縣長王惠美今天（29日）參加縣府大廳記者會，被媒體問到對於謝衣鳯表態的回應，王惠美只回應了「現在是公務期間」7個字，隨即不願多談！

    王惠美雖然因為公務期間不願多談，但國民黨有兩位比謝衣鳯還早表態爭取提名的人選，都與王惠美有關，一位是前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，另一位是前立委、現任縣府參議的柯呈枋，洪榮章為王惠美所重用，而柯呈枋參選立委補選當選，就是接下王惠美選上縣長所遺留的位子。

    由於謝衣鳯不只是「政三代」，更是三代都當立委，阿公謝言信、媽媽鄭汝芬與她都是立委，如今謝衣鳯先表態參選彰化縣長，而動作頻頻的胞弟、彰化縣議長謝典霖的動向，就更令人關注。政壇認為，王惠美不只是公務期間不能表態與回應，以謝家的政治資源雄厚，恐怕私底下也不方便明確力挺支持人選。

    王惠美是國民黨的「不敗女戰將」，出身「政二代」的她，一路從縣議員、鹿港鎮長、立委到彰化縣長，每次選戰都是勝選，尤其是第一次參選鹿港鎮長，就中斷黃正隆的連任之路，鎮長一連任就挑戰立委，擊敗立委林進春、陳秀卿之子林益邦、前立委陳進丁，險贏當選立委，立委連任後又轉換跑道參選縣長，又擊敗尋求連任的民進黨縣長魏明谷，並成功連任。

    國民黨立委謝衣鳯已正式表態要參選彰化縣長。（取自謝衣鳯臉書）

    國民黨立委謝衣鳯已正式表態要參選彰化縣長。（取自謝衣鳯臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播