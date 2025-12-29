為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    分配比例談不攏！ 宜縣利澤焚化廠4300萬元回饋金被凍結

    2025/12/29 13:38 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣利澤焚化廠4300萬元回饋金，議員要求擴大回饋村里，因分配比例難達共識，最後被凍結。（資料照）

    宜蘭縣利澤焚化廠明年編列4300萬元回饋金，但多位議員要求擴大回饋村里，修正自治條例送議會審議通過才能動支。縣環保局提出以方圓5公里範圍作為回饋，回饋村里將由5個增至25個，引起現有村里不滿，要求回饋比例不能調降；縣環保局表示將繼續協調，尋求雙贏。

    利澤焚化廠位於五結鄉成興村，依據宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例，目前的回饋比例，五結鄉公所30%、成興村40%，相鄰的村里包括利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5%。

    但多年來，縣議員邱素梅、陳玉萍積極爭取，要求擴大回饋範圍，她們認為冬山、蘇澳很多村里環境也受到影響，縣環保局不能不聞不問。縣議會雖通過明年4300萬元回饋金預算，但附帶決議要求須修正回饋金自治條例擴大回饋鄉鎮與村里，並提送議會審議完成三讀始得動支。

    回饋金被凍結，宜縣環保局也很無奈；局長許嘉琦說，縣環保局努力把回饋金的餅做大，原本縣府編列預算支應每噸回饋金200元，未來將調高至250元，焚化廠商收取外縣市垃圾或事業廢棄物，回饋金則從200元調高至350元，經試算回饋金可增至5800萬元。

    依環保局構想，未來將以焚化廠方圓5公里為回饋範圍，將會新增蘇澳鎮與冬山鄉公所，以及20個村里為新回饋對象；而回饋比例，現有的五結鄉與成興等5村里占75%，新增的公所與村里占25%，現有村里回饋金並不會減少，甚至會增加。

    但方案提出後遭到現有村里反對，他們要求回饋比例不能調降，問題等於無解；縣環保局還在積極協調溝通，許嘉琦表示，因地方反對，方案與回饋比例可能會再調整，希望能達成共識創造雙贏。

    熱門推播