    政治

    中共宣布「正義使命」軍演 外交部痛批：嚴重破壞區域和平穩定

    2025/12/29 13:24 記者黃靖媗／台北報導
    中共解放軍東部戰區今日突襲宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」。（圖擷取自微博）

    中共解放軍東部戰區今日突襲宣布將針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」。（圖擷取自微博）

    共軍解放軍東部戰區今（29）日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演，並宣布明日上午8時至傍晚6時在台海周邊演習。對此，我國外交部表示，中國此舉再次挑戰以規則為基礎的國際秩序，單方面嚴重破壞台海及區域和平穩定，外交部予以嚴正譴責，並呼籲中國即刻停止無端的軍事挑釁行為。

    外交部指出，中國近期在印太周邊海空域，接連透過演習及軍機船艦侵擾，實施各種軍事威脅與灰色地帶戰略，此等行徑充分顯示中國不但無意維護全球和區域的和平與穩定，且仍一而再、再而三地挑戰國際秩序與破壞區域現狀。

    外交部表示，維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益；但中國仍執意以軍事演訓等手段，恐嚇台灣及周邊國家，尤其是第一島鏈國家，此舉不但挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

    外交部指出，中國不斷片面破壞台海及區域現狀，除了嚴重破壞印太地區的和平、穩定及安全，也嚴重影響全球的航運及貿易，呼籲中國展現大國擔當，即刻停止此類霸凌行徑。

    外交部強調，台灣作為國際社會及印太區域負責任的成員，將續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及區域的和平穩定及繁榮發展。

