    中國對台軍演執行要港封控 卓榮泰指示準備海空替代航路

    2025/12/29 13:11 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院長卓榮泰已指示海委會海巡署協同國防部嚴密監控，全力維護漁民作業權益，並請交通部盤整航空、海運航道並準備替代航路，確保航空器及船舶航運安全。（資料照）

    中國解放軍東部戰區今日無預警宣布對台軍演，揚言實施要港要域封控，明日更將進行實彈射擊。行政院發言人李慧芝對此表達嚴厲譴責，並強調目前國軍及國安單位都已掌握相關軍事動態。

    李慧芝指出，行政院長卓榮泰已指示海委會海巡署協同國防部嚴密監控，全力維護漁民作業權益，並請交通部盤整航空、海運航道並準備替代航路，確保航空器及船舶航運安全；面對中國單邊挑釁的動態，政府會做好萬全準備，確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

    李慧芝提及，台海及印太區域的和平穩定是國際社會的共識，然而中國過去數月間，持續侵擾我國周邊海空域，更在印太地區國家周邊海域進行各種灰色地帶騷擾與實質脅迫，單方面升高印太區域緊張情勢，已對區域和平穩定造成威脅。

    她強調，政院除表達嚴正譴責外，再度呼籲中國即刻停止相關挑釁行徑，政府並將持續與理念相近國家及區域夥伴密切合作，共同維護印太地區的和平、安全與穩定。

    熱門推播