國防預算為何不能拖？ 官員引美戰略示警：台灣若失守第二島鏈也難保

美國川普政府近期同意出售我國價值約3500億元武器，包含M109A7自走砲（見圖）等裝備。（路透資料照）

針對近期美方陸續公布「國家安全戰略」、「中國軍力報告」等文件，國防官員解析，這些文件揭示美國在印太戰略的核心就是與友盟共同阻止中國宰制第一島鏈，必須從阻止中國侵略台灣開始，台灣也有責任做到自我防衛，因此美國透過國防授權法案」（NDAA）、豪豬法案（PORCUPINE Act）等，協助台灣排除軍購障礙、快速提升戰力，未來2年邁入軍購「收穫期」，不對稱戰力將大幅改變，這也是相關預算一定要通過、不能拖的理由。

國防官員認為，解讀當前局勢須將「中國軍力報告」（CMPR）與「國家安全戰略」（NSS）連在一起看觀察，先看美國怎麼評估印太的地緣戰略環境與挑戰，台灣在其中處於什麼位置、意義，再看美方提出什麼對策；連同「國防授權法案」（NDAA）、「豪豬法案」（PORCUPINE Act）、國會通知書（congressional notification），在5份文件的邏輯與脈絡下，台灣該做什麼、相關預算為什麼一定要通過、不能拖，就是非常清晰的圖像。

國防官員指出，「中國軍力報告」寫得非常清楚，中國的目標是宰制整個第一島鏈，且已將力量投射在第二、第三島鏈及其他區域，美國對中國不尋求遏止（strangle）、宰制（dominate）或羞辱（humiliate），可是尋求「拒止任何國家在印太建立對美國及其友盟的宰制」；也就是說，中國正在發展對整個第一島鏈的宰制，美國及友盟必須分擔責任，共同阻止中國的宰制，這在美國過去的國家安全戰略從未如此清楚的描述。

該官員說，「國家安全戰略」29頁中的前19頁在談美國自身，後面有6頁談亞洲、幾乎都圍繞中國，台灣在其中佔2頁、份量很重，美方聚焦經濟利益及地緣政治，並首次闡明台灣在地緣政治上「將東北亞與東南亞戰區一分為二」，是第一島鏈進入第二島鏈的門戶，一旦台灣失守，第二島鏈也保不住，因此印太所有國家若想阻止中國對第一島鏈的宰制，必須從阻止其對台灣的侵略開始。

基於此戰略邏輯，NSS特別點名台灣與澳洲應保持高額軍費。國防官員說，台灣不僅要自我防衛，也有責任跟盟友一起阻止中國對整個島鏈的宰制。維持和平穩定現狀，不只符合我國自身利益，符合美國及其友盟國家的共同的利益，更有利中國發展，當我們不這麼做，就是默許、放任全球趨勢往壞的方向推進，這是不負責任的。

軍方人士也說明，「國防授權法」（NDAA）中的「台灣安全援助倡議」（TSCI）提供10億美元的全新管道，協助台灣建立未來裝備、訓練、服務，並視台灣需求，如果美國未生產或不及生產的武器裝備，由美方協助台灣自第三方盟國購得；同時鼓勵台灣做出相對投資，強調加速台灣軍事改革，包括後備部隊改革、提升台美共同生產量能，利用各式管道幫助我國在最短時間內快速提升戰力。

軍方人士指出，「豪豬法案」則讓台灣與北大西洋公約組織（NATO）及日本、澳洲、韓國、以色列等「北約+」（NATO Plus）成員享有同等軍售待遇，對台軍售的「知會國會」額度由1400萬美元提高至2500萬美元，並審查時間由30天縮短至15天，過去須逐項透過開口合約購買的武器裝備零附件，可依年度需求快速採購，不僅縮短前段審查與訂約程序，也降低國會審查的嚴格程度及天數，加速作業。

軍方人士說明，未來2年是過去8年重要採購項目的「收穫期」，M1A2T戰車將於明年全數交運；18套海馬斯（HIMARS）多管火箭系統預計明年底至後年初陸續抵台；魚叉海岸防衛系統、標槍、拖式飛彈也將大量進場，未來2年不對稱戰力將大幅度改變。

