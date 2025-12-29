共軍環台軍演鄭麗文批民進黨登百度熱搜 中網留言酸爆國民黨

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

台北市長蔣萬安才出席雙城論壇，共軍東部戰區今（29）日就突襲式宣布將針對台灣舉行環島軍演，國民黨主席鄭麗文對此未敢批評北京，反將源頭指向民進黨台獨立場，此番說法受到中國網友關注登上百度熱搜榜，多數中國網友反而留言批評國民黨。

鄭麗文今接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，民進黨錯誤的兩岸政策，就是將台灣推向兵兇戰危、讓國際社會高度焦慮的原因；還稱台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉，民進黨只要下架反核、台獨兩個神主牌，台灣馬上撥雲見日，兩岸馬上能看見和平的曙光。

鄭麗文的談話隨後被中國媒體轉發，相關話題衝上百度熱搜，有中國網友留言「現在的台灣鄭麗文這樣的人已經是難能可貴的了，不要求太高。」還有網友認為「鄭麗文比馬英九、朱立倫、江啟臣等好百倍！小鄭！成功是屬於你的！」

另有中國網友指出「國民黨以前不行，以後也不會行。」「長期以來國民黨態度曖昧是造成當下複雜局面的主要禍源，包括一些黨棍為私利左右逢源。」還有中國網友認為「她（鄭麗文）只是為了趁機攻擊民進黨而已，別把她想多好，這個時候還想著黨爭也是沒誰了。」「只有促統才是正義唯一出路！」「哎，習慣了。」

國民黨主席鄭麗文29日回應解放軍軍演，登上中國的百度熱搜榜。（擷取自百度）

鄭麗文回應共軍軍演登百度熱搜榜，中國網友紛紛留言回應。（擷取自百度）

