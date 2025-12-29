中國「絞索式」軍演台灣馬照跑、舞照跳！ 張景森：真的很可怕

中國解放軍東部戰區上午無預警宣布對台軍演，揚言實施要港要域封控，30日將進行實彈射擊。（圖擷取自微博）

中國解放軍東部戰區上午無預警宣布對台軍演，揚言實施要港要域封控，明日更將進行實彈射擊。前行政院政委張景森今天直指，每當中共環台軍演，台灣社會總泛起一股令人感到不安的「淡定」。政府為了安定民心，有意無意把這種演習淡化為「政治恫嚇」。人民跟進，反唇相譏中共「演戲罷了」的論調。人家在你門口演練戰爭，台灣政府和人民卻馬照跑、舞照跳，想一想，這真的很可怕！

張景森於臉書撰文指出，軍事演習的本質從來不是一場耗資巨大的政治儀式，而是戰爭的「壓力測試」，這次中共軍演的輪廓已清晰得令人心驚。一是「絞索式封鎖」，行動範圍不再是點狀示範，而是環環相扣的封鎖網，演練如何掐斷島嶼的呼吸線。二是「全頻段壓制」，結合海空兵力與資電作戰，模擬未宣戰狀態下的高強度打擊。這早已溢出「示威」層次，而是敵人在我方門口，一寸一寸地對準擊發點。

張景森認為，若非為了實戰，誰會付出龐大的經濟與軍事成本，只為演一場無人喝采的武打戲？最大的危機，是防禦機制的「生理性怠惰」真正致命的威脅，往往不是敵人的刺刀，而是我們選擇閉上眼睛。當社會普遍將軍演標籤化為「假的」，國家的整體韌性就會陷入怠惰。

張景森分析，首先在軍事層面，若缺乏高壓狀態下的實習，應變流程將淪為紙上談兵。其次，在經濟與基礎設施層面，能源調度、物流韌性與金融體系若不曾在軍演期間真正進行承壓測試，戰時將直接面臨崩解。

張景森進一步說，最後是社會心理，民防體系與資訊應變若只停留在文件口號，一旦「演習」在某個凌晨瞬間轉為「實戰」，台灣將在機制尚未熱機完成的狀態下，被迫承受第一波毀滅性衝擊。

張景森提及，台灣不需要集體恐慌，但需要一種冷酷且清晰的共識。每一次中共軍演，都應被視為尚未扣下扳機的實戰準備。敵人在軍演中修正如何癱瘓台灣，我們就必須在同一時間，修正如何撐住台灣、如何精準反擊，並讓對方意識到侵略的代價。

他強調，把軍演當演戲，換來的不是和平，而是致命的鬆懈。戰爭從不等待觀眾準備好，它只會挑選那些還在睡夢中的人下手。和平的基礎，從來不是建立在敵人的善意上，而是建立在我們隨時準備好面對最壞情況的自覺中。

