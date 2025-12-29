為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共「正義使命」環台軍演 海巡署：立即調度大型艦船應對

    2025/12/29 12:07 記者姚岳宏／台北報導
    海巡宜蘭艦發現中國海警1303位置為彭佳嶼西北23浬。（記者姚岳宏翻攝）

    中國人民解放軍東部戰區今日上午發布實施「正義使命-2025」聯合軍演，預訂明日8時至18時在台灣周邊5個海域和空域進行實彈射擊。海巡署在今日第一時間即偵獲4艘海警船航近我北部、東部海域，立即調度大型艦船於各海域預置對應，並派遣後續支援周密部署，同步成立應變中心，協同國防部對應監控，請國人放心。

    中國解放軍東部戰區今日無預警宣布對我展開「正義使命」環台聯合演習，宣稱實施環台戰備警巡，聯合軍機、艦在我海、空域周邊機動，驗證快速、立體化作戰及封鎖控制能力；更預告隔日將在我周邊實施「實彈射擊」，不只限制海域逼近我四周24浬鄰接區，同時限航7空域、射高「無限高」，後續練兵作為引發各界關注。

    海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對國際秩序與現狀造成衝擊，本次中國軍演範圍對我國海域船舶航行安全及漁民作業權益影響甚鉅，海巡署將全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

