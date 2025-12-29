近千名中配元旦將被除籍？ 陸委會駁斥：找到人前不會註銷

陸委會今日澄清表示，在通知補繳的1萬2146人中，僅278位中配因失聯以致尚未繳交註銷中國戶籍證明。（資料照）

內政部移民署發函通知中國籍配偶，3個月內補繳「喪失原籍證明公證書」，否則撤銷在台戶籍登記，陸委會將期限延至12月底。有媒體報導稱，有近千名中配尚未繳交相關證明，明年元旦將被除籍；陸委會今日澄清表示，在通知補繳的1萬2146人中，僅278位中配因失聯以致尚未繳交註銷中國戶籍證明。

陸委會指出，統計至今年12月26日止，在通知補繳的1萬2146人中，僅278位中配因失聯以致尚未繳交註銷中國戶籍證明。政府已多次公開聲明，註銷台灣身分是大事，沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。

陸委會批評，《中國時報》今日報導及統計數字明顯錯誤，報導前並未向本會查證，使用臆測推論危言聳聽，誤導民眾及社會，可能造成社會對立及誤解，這樣不是負責任媒體應有的態度。

陸委會強調，本會除對相關報導表達遺憾外，也籲請當事人若見到有關報導，請儘速與主管機關移民署聯繫，如在辦理繳交註銷中國戶籍證明遇到任何困難，政府一定會給予最即時且必要的協助。

