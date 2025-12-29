中共挹注「館長」公司資金？ 沈伯洋：恐有違「反滲透法」疑慮

民進黨立院黨團29日召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，立委沈伯洋（左起）、鍾佳濱、范雲、張雅琳出席發言。沈伯洋回應「館長」提及其家人之說詞。（記者塗建榮攝）

網紅「館長」陳之漢在中國成立新公司、跨平台直播帶貨，並傳出與中國高端茶葉品牌簽下500萬人民幣代言合約，背後疑似由中共官方挹注資金。對此，「館長」指稱他和民進黨立委沈伯洋一樣是正當台商，並揚言提告。沈今反問：「請問我家人是和（中共全國政協主席）王滬寧簽約了嗎？是和解放軍簽約了嗎？」批評館長不當類比。他也提醒，「館長」此例恐有違反「反滲透法」疑慮。

本報獨家報導，知情人士指出，中國高端茶葉品牌華祥苑集團近期已與「館長」簽下500萬人民幣代言合約；而中國網路巨頭網易公司則負責提供技術與流量，背後疑似由中共統戰部隊動員多間具官方色彩公司，全方位挹注資金，以商業合作之名，行統戰之實。對此，「館長」強調「努力在大陸當個正當台商。」

對於「館長」拿沈伯洋家人作為類比，沈今於民進黨團記者會上強調，「這是不當類比。」首先，「他今天在中國和誰簽約？誰投資他？那是他家的事，整件事情的重點在於簽約的『背後是誰』？比如說有沒有退役解放軍將領的身份？有沒有國台辦的身份，這才是重點，因為這才和國安有關係。」

沈伯洋指出，其次，「館長」在那邊賣東西，是一個賣家；至於他家的公司是在厄瓜多和台灣，沒有在中國，「我們在厄瓜多是貿易商，是『買家』。」如果按照「館長」的邏輯，這樣台灣所有消費者只要有買中國製產品，都叫「賺紅錢」。

沈伯洋強調，該注意的是和「館長」簽約的這些公司，除了單純的「養套殺」之外，有沒有中國官方在背後？若有，接下來「館長」如果再做一些特定行為，這可能會有「反滲透法」的問題，「我們對他來講反而是要提醒，這也是陸委會的功能，要提醒相關法律風險的存在。」

民進黨團幹事長鍾佳濱則補充說，若投資「館長」背後有中共黨政軍色彩，他要注意是否違反台灣的「反滲透法」。若背後沒有中共黨政軍支持，卻宣稱有，那他要小心搞不好是投資詐騙。

民進黨團副幹事長范雲表示，請「館長」好好看一下「反滲透法」第4條、第7條，如果資金來源有明確要求他要影響我國大選，不管是總統選舉或公職人員選舉的話，那事實上「反滲透法」都有明確規範。請「館長」在簽約之前，務必了解他所負擔的相關責任，以及是否有觸法嫌疑。

