北市1999導入「語音轉文字」 蔣萬安：讓傾聽更有溫度

台北市長蔣萬安宣布，北市1999將導入「語音轉文字AI技術」。（記者王藝菘攝）

台北市「1999」啟用20年，台北市長蔣萬安今（29）日宣布將導入「語音轉文字AI技術」，讓台北市從「數位化」邁向「AI驅動的智慧城市（AI Driven Smart City）」，讓科技服務以人為本，協助話務人員更能專注於傾聽市民需求，提供更有溫度的服務。

台北市政府研究發展考核委員會今（29）日於三創生活園區舉辦「1999臺北市民當家熱線20週年暨AI創新發布記者會」，邀來歷屆主委及資訊局長，回顧1999過去20年的傾聽歲月，累積服務超過3111萬通來電，處理逾622萬件案件。

蔣萬安在致詞時指出，話務人員幾乎全能，接起電話後要了解問題、記錄問題、搜尋答案、回答問題，一邊安撫市民情緒、一邊敲擊鍵盤記錄，壓力極大；研考會與資訊局自去（113）年起展開長達5個月的驗證，實測數據顯示，AI語音轉文字的辨識正確率已達90%以上，技術已臻成熟。

除了今日上線的語音轉文字功能，蔣萬安也表示，明年將推動「FAQ結合AI」的即時輔助系統，讓原本靜態的市政題庫「活起來」、串接各局處，系統將能自動分析通話內容，即時跳出建議答案，讓服務更精準、更快速。

現場進行語音轉文字啟用儀式，蔣萬安說，當AI幫忙處理文字記錄，話務人員更能專心傾聽，去感受市民當下真正的需求是什麼，最需要的情緒支持是什麼，讓每一通電話都能被更專注、更精準地回應。研考會主委殷瑋表示，AI輔助FAQ查詢效率大幅提升，對於新進的話務人員可大幅縮短90%查詢時間，意味著市民在線上等待時間將顯著縮短。

台北市長蔣萬安（左2）出席傾聽20載，AI迎未來－1999台北市民當家熱線二十週年暨AI創新發布記者會 。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安出席傾聽20載，AI迎未來－1999台北市民當家熱線二十週年暨AI創新發布記者會 。（記者王藝菘攝）

台北市研考會主委殷瑋表示，AI輔助FAQ查詢效率大幅提升，可縮短新進人員查詢時間90%，減少民眾等待時間。（記者何玉華攝）

