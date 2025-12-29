何欣純市政辦公室開箱 要當「市民的市長」啟動嶄新市政治理

民進黨中市長參選人何欣純的市政辦公室開箱，民進黨多位中市議員到場力挺。（記者蘇金鳳攝）

民進黨提名的立委何欣純參選台中市長，今天進行市政辦公室開箱，她強調，市政辦公室就是表達何欣純準備好了，她一旦當選不是所謂的「市長媽媽」，而是「市民的市長」，台中市未來在她執政之下，重新開始，用啟動嶄新市政治理模式，讓市民在此七年對治安、公安、食安問題承擔下來，讓市民安心；至於競選總部，預計會在台中市環中路，但山海屯都有據點。

民進黨中市長參選人、立委何欣純今天在中市南屯區設立市政辦公室，民進黨多位議員在黨團總召周永鴻的帶領下，到場表達支持，她也是全國已確定要參選的縣市長首位成立市政辦公室的參選人。

何欣純表示，今天開箱，代表何欣純及團隊都準備好了，市政辦公室成立，代表何欣純對市民的承諾，市政政策牛肉會一一在此宣布，要打造欣欣向榮的台中市。

何欣純指出，很多人反映，台中市在治安、食安、非洲豬瘟、垃圾廚餘，還有很多市民對台中市感受的不安全、不安心，她會優先帶給市民安心安全，讓台中市成為市民安心的城市。

何欣純指出，台中市要安居樂業才能大步向前，當台中市要邁向國際之前，一定要讓市民能夠安居樂業，過好生活，她會用行動來告訴所有市民。

她更強調，台中市未來在何欣純執政之下，重新開始，用嶄新市政治理模式，帶給市民安心安全，在食安、公安、治安，很多民眾擔憂的地方，「何欣純會勇於承擔」。

民進黨中市長參選人何欣純的市政辦公室開箱，民進黨多位中市議員到場力挺。（記者蘇金鳳攝）

