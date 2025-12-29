共軍環台軍演 童子瑋：國民黨如何面對元旦升旗？

中國解放軍東部戰區今天（29日）宣布，即日起在台灣周邊海空域展開「正義使命-2025」軍事演習，基隆議長童子瑋在臉書貼文指出，國民黨在元旦升旗典禮上，如何面對中華民國的國旗。（資料照）

中國解放軍東部戰區今天（29日）宣布，即日起在台灣周邊海空域展開「正義使命-2025」軍事演習，並預告30日將於多個海空域實施實彈射擊。對此，基隆市議長童子瑋表示，難以想像國民黨要如何面對元旦升旗典禮時，冉冉升上的中華民國國旗。

童子瑋說，過幾天就是元旦，許多的政治人物跟國民，都會趁著新年開始舉辦活動，也會對著中華民國國旗致意。他提到，當天空中飄揚的不只是國家的旗幟，可能還有繞台的軍機，我們該用什麼心態面對中共，以及面對我們的國家。

請繼續往下閱讀...

童子瑋強調，這幾年下來，他看見國民黨越來越在乎中共，卻越來越不在乎中華民國，反而是民進黨從蔡英文總統到賴清德總統，連結台灣本土意識跟中華民國派，以強化自身實力，展現了守護國家的決心。

童子瑋說，賴總統說過最有力的一句話是「我們不一定要同黨，但一定要同一國。」當2天後就要跨年，在元旦升旗的時候，他心中有一個真實的疑問，國民黨能心安理得面對他們的初衷，找回對國旗的認同，摒棄黨派之爭、回到守護國家的陣線嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法