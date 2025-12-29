雙城論壇剛落幕中共就對台軍演 吳欣岱：洗臉國民黨跟蔣萬安

台北市長蔣萬安昨（28）快閃上海參加雙城論壇。（資料照）

國民黨籍台北市長蔣萬安昨（28）日出席上海雙城論壇，提到「台海是繁榮與和平」，不料共軍今（29）日一早隨即宣布對台展開「正義使命2025」軍演，引發關注。台灣基進秘書長吳欣岱直言，蔣萬安赴上海、鄭麗文出席連胡會，甚至放話明年想見習近平，「通通只是熱臉貼冷屁股」。

吳欣岱今日在臉書發文表示，蔣萬安昨天參加雙城論壇，前腳剛走，共軍就宣布突襲軍演，不僅不給面子，更是直接替中國國民黨和蔣萬安洗臉。根據解放軍東部戰區發言人施毅發布的聲明，中共東部戰區突襲宣布代號「正義使命-2025」的環台軍演，出動陸、海、空、火箭軍等多兵種力量，在台灣北部、西南、東南及東部海空域進行聯合作戰能力演訓，並明確宣稱是對「台獨與外部勢力干涉」的警告。

吳欣岱強調，此訊息為真，中共等於清楚告訴大家，蔣萬安赴上海、鄭麗文出席連胡會、甚至放話明年想見習近平，通通只是熱臉貼冷屁股。她批評，什麼「溝通能帶來和平」、「兩岸同屬一中」這類低姿態的妥協，不只換不到尊重，還讓人看不起，更讓國際盟友在是否出手相助時，都不得不再三猶豫，成為實質的扯後腿行為。

吳欣岱進一步分析，明明中國國民黨的黨主席鄭麗文與政治明星蔣萬安，近期頻頻釋出善意，為什麼解放軍仍選擇在這個時間點軍演？或許是覺得示好還不夠、跪的姿勢不夠有誠意；又或者對於欺善怕惡的對象來說，一次恐嚇不夠，那就再恐嚇第二次。無論答案是哪一個，都再次證明：「面對不講道理的對手，除了壯大自己、結盟其他國家之外，別無他法」。

