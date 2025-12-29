為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    憶蔣介石墨寶「誠」少一撇「滅共才完整」 老黨員批國民黨「中邪」

    2025/12/29 11:49 記者劉人瑋／台東報導
    「誠」字的「成」少一撇，原來有其深意。（鄭越才提供）

    「誠」字的「成」少一撇，原來有其深意。（鄭越才提供）

    台北市長蔣萬安昨赴上海雙城論壇後中共今日隨即環台軍演，以往蔣經國的心腹特務、現在日暉國際度假村老董鄭越才說，蔣介石曾託人密送「親愛精誠」墨寶，「誠」字少一撇「就是要滅共匪才完整」，「蔣公知道現在藍營如此、兩岸演進至今，絕對是氣炸了」、「我很愛國民黨，但我看他們是中邪了！」

    鄭越才以往曾為蔣經國手下情報人員與心腹，蔣介石過世時，鄭當年23歲，他說，目前被裱框起來的「蔣公墨寶」有別於其他蔣所寫過的「親愛精誠」，而這作品則是蔣交付筆名「葉青」的作家任卓宣送給他，物品送來也曾交代緣由「怕小夥子不懂」，但物品到手不久，蔣介石即辭世「因此這也算其遺願」。

    任卓宣在法國加入法國共產黨，在中國本為共產黨身分，後來還曾被國民黨軍隊判死刑、身中兩槍未死，之後看清共黨技倆並加入反共行列，由於深知共黨心態，其所發表文章、舉行社會運動皆直揭共黨人要害。鄭越才說，上頭送來物件要自己揣摩，派什麼人送來、送了什麼都有其含意。

    以「親愛精誠」字為例，蔣介石在寫為黃埔軍校校訓時，「精」字少一點，這一點卻加在「愛」字上，代表「少一點精明、多一點愛心」，唯送自己的「誠」少了一撇，表示「大事未成，未能反共復國、消滅共匪，所以還少一撇」，但這幅字還有特地交代緣由，蔣稱這輩子反攻大陸、消滅共匪「成」才完整。

    鄭越才受蔣經國知遇之恩，也是正統國民黨，他說，歷來中華民國總統都不和共產黨談，「特別是國民黨都把中國談沒了」，更可見共黨非人，只是看看如今局勢，「搞台獨的走蔣經國路線，國民黨走共產黨路線，根本是亂了！我看國民黨如今是中邪了」，自己看看蔣公墨寶，再思及如今藍營親共「我看蔣公會氣得跳出來」。

