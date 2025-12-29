雙城論壇落幕中國隨即對台軍演 陸委會轟：精心設計的兩手策略

陸委會今日表示，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。（資料照）

中國解放軍東部戰區今日無預警對台發動軍演，演練對台實施要港封控，明日將進行實彈射擊。陸委會今日嚴正譴責中共在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，痛批「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。

解放軍東部戰區29日宣布組織陸海空軍及火箭軍等兵力，圍繞台灣開展名為「正義使命-2025」演習。據中媒報導，上午9點，東部戰區位於台灣海峽中部海空域，組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗了精打擊要能力。

此外，東部戰區同日發布多張軍事演習主題海報，標題為《正義之盾 破限除妄》、《正義之箭 內控外驅》。《正義之盾 破限除妄》海報構圖以台灣為背景，主體形象為兩個刻有長城的盾、中國人民解放軍的「八一」軍徵，並有多架中國軍機和多艘軍艦；東部戰區揚言，一切外來干涉觸盾必亡，一切謀獨宵小遇盾即斃；《正義之箭 內控外驅》海報則以漫天飛箭為核心視覺符號，圖中箭矢從中國方向飛出，直插台灣島上的「綠蟲」。

陸委會指出，中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

陸委會批評，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣。此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。

中國解放軍東部戰區今日發布標題為《正義之箭 內控外驅》海報，圖中箭矢從中國方向飛出，直插台灣島上的「綠蟲」。（圖取自微博）

中國解放軍東部戰區今日發布標題為《正義之盾 破限除妄》海報，圖中箭矢從中國方向飛出，以台灣為背景，主體形象為兩個刻有長城的盾、中國人民解放軍的「八一」軍徵，並有多架中國軍機和多艘軍艦。（圖取自微博）

