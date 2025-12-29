2026地方選舉 鄭麗文：希望在南台灣有重點突破

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

對於2026年地方選舉佈局，國民黨主席鄭麗文今日表示，希望現有藍營執政縣市都能繼續維持，當然有難度與挑戰，但還是要全力以赴，同時她也希望在南台灣有重點突破，才會這麼早就先提名台南、高雄、屏東的縣市長人選，也會密集與謝龍介、柯志恩和蘇清泉討論選舉的佈局與戰略如何推動，黨中央如何協助，包括他們跑不到的地方，自己也會盡量幫忙跑。

在民進黨確定提名立委陳素月參選彰化縣長後，國民黨立委謝衣鳯28日也終於首次表態，願意挑戰成為2026年國民黨彰化縣長候選人。鄭麗文今日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，黨中央當然是open mind、態度開放，黨內有黨內的程序，如何成功的整合提出最適合的人選，這些都在積極的協調溝通當中，彰化非常重要。

嘉義市部分，民眾黨已經提名立委張啓楷參選，鄭麗文說，國民黨協調之後，還要與民眾黨協調溝通，她和張啓楷兩人是超過20年的老朋友，溝通上沒有什麼問題。

鄭麗文指出，宜蘭、新竹縣、彰化、嘉義、台中，是大家比較關注需要協調整合、會不會最後要初選的選區；新北市部分，國民黨內應該是不會走到初選，大家可以放心。

鄭麗文表示，她與民眾黨主席黃國昌對大局的認識是非常深刻及清楚，在野不會輕易被民進黨破壞，都知道團結的重要性，對於提出共同重大政策的推進，也有高度的默契，到目前為止，與民眾黨的互動都非常順暢、順利，起碼自己與他們的幹部、立委的接觸感受到的都很正面。

至於新北人選如何協調？鄭麗文說，國民黨要先產生國民黨的候選人，她會儘快，但也要考慮台北市副市長李四川還有任務，畢竟現在他還在台北市府上班，當然要有各方的考慮，例如她第一波原規劃提名現任縣市長，但不希望把選舉時程拉太長，應該以推動市政為優先，會等到明年再徵召，這些縣市長都是確定會被提名的。

鄭麗文特別提到，現任優先，當然也包括新竹市長高虹安。

