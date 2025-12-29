何欣純參拜萬和宮宣示中市長選戰起跑 「軟腰」勸出廟方老董

立委何欣純與民進黨台中市議員進萬和宮辦公室拜訪董座蕭清杰（中）。（記者黃旭磊攝）

民進黨立委何欣純今天（29日）上午9時至南屯區古廟萬和宮，與台中市民進黨24席議員參拜天上聖母，宣示台中市長選戰起跑，萬和宮董事長蕭清杰及總幹事都未現身，在場議員自行參拜，何欣純堅持進辦公室拜訪蕭清杰，與廟方暢談超過半小時後，蕭清杰陪何欣純一同參拜媽祖，祝福未來一年選戰順利成功。

「市長好！凍蒜、凍蒜、凍蒜（台語：當選）」，民進黨台中黨部主委許木桂上午邀集市議會黨團總召周永鴻等20多名議員，由國策顧問林戊坤、在地南屯議員何文海引介，帶領何欣純參拜天上聖母，廟方高層未現身主持，何欣純自行參拜，並到廟埕發表「從屯區出發」，台中要換新、心存大台中參選宣示。

何欣純致詞後，在地熱心商人李進順送上烏魚子禮盒，祝福高票當選，而何欣純堅持進辦公室拜訪董事長蕭清杰，民進黨市議員張芬郁、陳淑華等人陪同，眾人開心暢談超過半小時，隨即由何欣純陪蕭清杰到廟前合影並參拜媽祖。

台中市議員何文海說，廟方剛好在鄰近楓樹里有公祭，陰錯陽差時間不湊巧，地方人士透露，廟方跟台中市長盧秀燕有私交，盧秀燕稱呼蕭清杰為「阿伯」，選戰預期激烈可能有所考量，不過，何欣純也展現軟腰功力，勸出「阿伯」一同參拜媽祖，基層功力相當深厚。

民進黨立委何欣純（中）至萬和宮參拜，宣示台中市長選戰起跑。（記者黃旭磊攝）

台中市民進黨議員陪立委何欣純（中）高喊「凍蒜」。（記者黃旭磊攝）

