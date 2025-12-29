前農業部長陳吉仲讚邱議瑩 若當市長「高雄農業會大發展」

前農業部長陳吉仲（左二）力薦邱議瑩（左三）是「最佳食農教育代言人」。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長初選進入倒數兩週，前農業部長陳吉仲向民眾力薦邱議瑩是「最佳食農教育代言人」，更說邱議瑩當市長「高雄的農業一定會大發展！」

立委邱議瑩日前在內門舉辦「2026新品上市-馬上回家呷辦桌」活動，由農會準備多項的辦桌料理和高雄在地特色農產，也邀請到前農業部長陳吉仲參與。

陳吉仲表示，是以朋友的身分參加，很感謝邱議瑩委員，因為所有農會都是透過邱議瑩幫忙，所以「她是最佳食農教育代言人」，並感謝她對台灣、對高雄農民的照顧。也強調「高雄市有這麼好的市長，高雄的農業一定會大發展！」

邱議瑩說，感謝多年好友陳吉仲的推薦，她會努力全力推推動產銷，讓更多朋友品嘗到高雄最好的農產品。而上個月，她也在國會舉辦「高雄山海大收穫」活動，把高雄各地農漁特產帶到台北的國會殿堂做宣傳，呈現跟農漁會的緊密合作與連結，也吸引跨黨派的立委到場嘗鮮，展現不分黨派的好人緣。

初選最後關頭，邱議瑩將持續掃市場、車隊掃街，她強調會一步一腳印、勤走基層，盼能把握時間衝刺，接觸更多市民、傾聽更多聲音，爭取市民支持。邱議瑩也將把6場政見發表會內容，集結成一冊政策白皮書並印刷付梓，讓更多市民了解她的高雄願景。

