    政治

    快閃上海中國立刻軍演打臉！蔣萬安重申︰譴責任何升高區域衝突行為

    2025/12/29 10:29 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲譴責。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲譴責。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安昨（28）日晚上才快閃結束在上海舉辦的台北、上海城市論壇（雙城論壇），今（29）天中國就宣布環台軍演，蔣萬安受訪表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都嚴厲譴責，呼籲為政者克制，以民為本，降低風險，控管危機，守護人民的安全。

    蔣萬安今天早上出席台北熱線1999成立20週年記者會，由於中國今天宣布軍演，對照蔣萬安昨天才在上海致詞提到的，希望未來的台灣海峽，「不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」相當諷刺。

    蔣萬安在會後主動受訪回應中國軍演問題，他表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲的譴責。他的立場非常堅定而且一貫，要對話不要對峙，要和平繁榮，不要波濤呼嘯，為政者也應該要克制，以民為本，他也表達過為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。說完即離去，對其他問題未再回應。

    台北市長蔣萬安出席台北市民熱線1999啟用20周年記者會。（記者何玉華攝）

    台北市長蔣萬安出席台北市民熱線1999啟用20周年記者會。（記者何玉華攝）

