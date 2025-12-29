高雄11選舉區路口串連相挺 賴瑞隆喊話做「全民的市長」

賴瑞隆喊話做「全民的市長」。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長初選進入倒數兩週，立委賴瑞隆今（29）日清晨在鳳山區五甲二路、自強二路口，向市民問早致意；同一時間，全市11個選舉區同步在各重要路口串連，展現「高雄隊站出來」相挺氣勢，賴瑞隆也喊話以「全民的市長」為目標，不分區域、無分黨派、世代。

今天「高雄大串連 力挺賴瑞隆」行動，除由賴瑞隆在鳳山區向市民致意外，另由議員簡煥宗、何權峰、張博洋、湯詠瑜、邱俊憲，及議員參選人蔡秉璁、黃敬雅、尹立、黃偵琳、洪村銘等人，在各自選區串連，同步喊出「支持賴瑞隆 延續高雄光榮」口號，展現大團結氣勢，現場民眾加油聲不斷。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆表示，他持續秉持從政初心，深入民眾日常、站在市民身邊。站路口不只是向大家誠心問早，更是用最直接方式聆聽心聲，掌握第一線需求。「市政從市民每一天的生活感受出發，無論是通勤交通、公共服務到城市建設，都要以一步一腳印的精神穩健推進，讓高雄持續進步、讓市民更幸福！」

賴瑞隆指出，此次11區同步串連，是跨區團隊合作的展現，也象徵他推動城市治理的決心，串聯各區發展、縮短城鄉差距，讓大高雄每一個生活圈，都能共享建設成果及城市榮耀，讓市區、海線、山線與周邊各區共好共榮、幸福宜居，是他從政最大的目標。

賴瑞隆也向市民喊話，他深知「團結才能成就高雄，共好才能延續光榮」，誓言以「全民的市長」為目標，不分區域、無分黨派、無論世代，不只將做市民的「後盾」，更將與大家「並肩」，讓城市穩健前行、擴大歷任市長執政成果，讓高雄超越高雄，成為新世代的指標城市。

市議員張博洋（左起）、何權峰、邱俊憲，站路口支持賴瑞隆。（記者葛祐豪翻攝）

「高雄大串連 力挺賴瑞隆」今早於11區路口同步展開。（記者葛祐豪翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法