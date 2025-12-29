雙城論壇剛結束 中國圍台軍演明實彈射擊！學者：典型「笑裡藏刀」

解放軍東部戰區宣布30日8時至18時將在台灣周邊海空域展開實彈灣射擊，要求船隻和飛行器勿進入公告的海空域。（圖擷取自東部戰區微信公眾號）

台北上海雙城論壇28日剛結束，中國解放軍東部戰區今天早上立即無預警宣布軍演，並命名為「正義使命-2025」，演練對台實施要港封控、奪取綜合制權。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍；學者痛批，這正是典型的「笑裡藏刀」操作。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校指出，自12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

解放軍聲稱，此乃「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，昨天雙城論壇才剛落幕，中國隨即宣布新一波軍事演習，這樣的節奏本身就已經說明問題。形式上，中國一邊透過城市交流釋出溫情訊號，反覆強調「兩岸一家親」；實質上，卻同步以軍力展示對台施壓，這正是典型的「笑裡藏刀」操作。

洪浦釗分析，這種作法並非偶發，而是中國近年對台策略「軟硬並行」的常態化模式。在交流場域刻意降低政治強度，營造友善、去政治化的氛圍；在安全層面，則持續拉高軍事威嚇的頻率與規模。交流與威嚇同時進行，本身就是一種政治訊號，目的在於一邊塑造善意形象，一邊持續測試台灣與周邊國家的安全底線。

洪浦釗指出，也正因如此，面對中國軍事壓力強度不斷上升，台灣不能只停留在交流層次的討論，而必須同步強化實質的防衛準備。國防特別預算的意義，並不是對外挑釁，而是對既存威脅的制度性回應。當中國不斷透過軍演與灰色地帶行動施壓，台灣若無法及時補強防衛能力，反而可能讓對方錯估台灣承受壓力後的反應能力，進而提高風險。

洪浦釗進一步說，從國際安全的角度來看，提升防衛能力的目的，是降低衝突發生的機率，而非升高緊張。唯有讓中國清楚理解，動用武力的成本極高、後果難以承擔，交流與對話才有穩定存在的空間。因此，國防特別預算應儘速完成制度程序，這不只是軍事選項，而是台灣在當前安全環境下，必須做出的基本風險管理決定。

