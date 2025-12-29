韓國瑜駁中共介選造「韓流」 吳音寧「深有所感」反批

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。（資料照）

日本媒體《讀賣新聞》揭露，中國解放軍曾有意介入2018年九合一大選，試圖協助當時高雄市長候選人韓國瑜當選。對此，韓國瑜反批相關說法是「抹紅、抹黑」，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則直言，身為當年「賣菜郎」政治戲碼的對照角色，她對此「深有所感」。

吳音寧昨（28）日在臉書發文表示，日本發行量最大的《讀賣新聞》近日報導，2018年台灣九合一大選時，中國介入選舉、操弄「韓流」協助韓國瑜當選。曝光的錄音內容中，可清楚聽到中國解放軍官員與北京網路科技公司負責人討論，如何匯款介選才不會被發現。

吳音寧質疑，韓國瑜對此事的回應完全迴避，不敢面對。她指出，韓國瑜先是扯別的共諜人物，稱自己不認識，但「不認識其他共諜人物能代表什麼嗎？戲偶也不見得認識操偶師啊！」再者，他把2018年的介選，嫁接到2024年，曲扭為「若真有中共介入選舉，今日主政者就不會是當今聖上了」。他可能忘了，當年正因為被打造出的「賣菜郎」的劇本，活靈活現，才讓他打敗當時的陳其邁，當選高雄市長。

吳音寧最後強調，回顧2018年，作為韓國瑜擔綱演出的那齣「賣菜郎」鬥爭戲碼裡的對照組一角，她真的深有所感，「如今，身為立法院長的韓國瑜，難道不需要對中共介選，說清楚講明白嗎？！」

