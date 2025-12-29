為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    共軍宣布環台軍演 吳靜怡：藍營和平幻想被拆穿

    2025/12/29 10:32 即時新聞／綜合報導
    吳靜怡今在臉書發文指出，共軍的軍演可說是拆穿鄭麗文、蔣萬安的「藍營和平幻想」。（資料照）

    中共解放軍東部戰區今（29日）突襲宣布環台軍演，此時間點正好落在台北市長蔣萬安出席雙城論壇的隔天，引發各界討論。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今在臉書發文指出，共軍的軍演可說是拆穿鄭麗文、蔣萬安的「藍營和平幻想」。

    吳靜怡提到，當蔣萬安在上海談「城市交流」、談善意、談理解，鄭麗文大聲喊話要見習主席時，對於北京來說都是「一席廢話」，今日立即宣布啟動圍台軍演，演訓內容包括封控重要港口、區域封鎖與聯合軍事威懾。吳靜怡認為，這並不是巧合，而是一場高度精準的政治示範，一邊對藍營領袖人物握手，一邊再對台灣人民亮刀，交流不會換來降溫，鄭麗文、蔣萬安的善意更不會改變北京的軍事時間表。

    吳靜怡指出，共軍此次軍演的重點在於港口封控、航道阻斷與區域拒止能力的展示，反覆演練一種「不必全面開戰，就能癱瘓台灣經濟與社會運作」的模式，這是對台灣整體社會的心理戰。北京的行動成為藍營「交流換和平」論述的最致命破口，事實一再證明，北京從未把交流當作降低風險的工具。

    吳靜怡強調，連蔣萬安都沒用，如果國民黨真的要捍衛中華民國，就應該讓國家具備足夠的防衛能力，讓對方知道亮刀的代價，國防預算就是台灣的最低安全底線，不是可以用來交換政治籌碼的工具。

    吳靜怡最後則提到，中國電視劇《繁花》有一句話，「首飾跟男人一樣，將就不如不要」，送給今天被北京軍事演習打臉的蔣萬安，北京今天的動作，就是把蔣萬安定義成共軍的裝飾品罷了。

